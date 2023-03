Unbeteiligter Passant beleidigt, bedroht und verletzt Polizisten bei Verkehrskontrolle in Füssen

Obwohl er gar nicht beteiligt war, hat sich ein 36-jähriger Passant in eine Verkehrskontrolle in Füssen eingemischt. Jetzt erwarten ihn mehrere Anzeigen.

26.03.2023 | Stand: 12:55 Uhr

In Füssen hat ein unbeteiligter Passant am frühen Sonntagmorgen mehrere Polizisten bei einer Verkehrskontrolle verletzt und beleidigt. Die Beamten waren laut Polizeiangaben gerade dabei, eine Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße durchzuführen, als der 36-jährige Passant vorbei kam und sich unvermittelt einmischte.

Füssen: Betrunkener Passant filmt und beleidigt Polizisten

Der laut Polizei betrunkene 36-Jährige beleidigte die Beamten und filmte sie mit seinem Handy. Doch auch nachdem die Polizei einen Platzverweis aussprach, blieb der Mann.

36-Jähriger droht Polizisten mit Mord

Um den Platzverweis durchzusetzen, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und fesselten ihn. Dabei wehrte sich der 36-Jährige stark und trat einem Beamten mehrfach gegen die Beine.

Auf der Dienststelle angekommen spuckte er einem weiteren Beamten ins Gesicht. Außerdem drohte er allen beteiligten Polizisten, er werden sie und ihre Familien umbringen, wenn er seine Zelle wieder verlassen würde. Bei dem Einsatz wurden laut Polizeiangaben insgesamt drei Beamte leicht verletzt. Den 36-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.