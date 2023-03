Rückholz verliert Spitzenposition als sicherster Ort im Füssener Land

Weniger Straftaten, eine hohe Aufklärungsquote: Die Menschen im Füssener Land können sich sicher fühlen. Ein Gewaltdelikt sorgt aber für Schlagzeilen.

27.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es war wahrscheinlich das Blasmusikfestival. In diesem Großereignis vermutet Füssens Polizei-Chef Edmund Martin den Grund, weshalb Rückholz 2022 seine fast schon traditionelle Spitzenposition als sicherste Gemeinde im südlichen Ostallgäu abgeben musste. Stattdessen war in Roßhaupten die Gefahr am geringsten, Opfer einer Straftat zu werden. Wobei in Rückholz keine schweren Delikte begangen wurden, wie der Ermittlungsbeamte Hansjörg Schneidberger versichert: „Beleidigungen, Sachbeschädigungen, aber nichts Dramatisches.“ Ohnehin lässt sich nach der Präsentation der Kriminalitätsstatistik für 2002 festhalten: Das Füssener Land ist im Vergleich zu anderen Regionen eine sehr sichere Gegend – hier gehen gegen den bayernweiten Trend sogar die Fälle von Internetkriminalität zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.