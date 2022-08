Füssen, Seeg und Buching/Trauchgau sind heiß auf Derbys

Wie sich der FC Füssen, der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg und der TSV Buching/Trauchgau für die am Samstag beginnende Saison in der Kreisliga gerüstet sehen.

06.08.2022 | Stand: 05:46 Uhr

Ein munteres Stühlerücken. So könnte man aus Ostallgäuer Sicht die Konstellation vor dem Saisonstart in der Fußball-Kreisliga beschreiben. Der TSV Pfronten musste als Absteiger seinen Platz in der Liga räumen. Dafür sind mit dem TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg und dem TSV Buching/Trauchgau zwei neue Vertreter hinzu gekommen. Die Konstante in der Kreisliga hingegen ist und bleibt der FC Füssen (seit 2013). Doch wie ist die Lage bei den Klubs vor dem Saisonstart? Unsere Redaktion hat sich umgehört.

FC Füssen: Kürzer als sonst war die Sommerpause für das Team von Trainer Savas Uygur. Das Team habe sich so gut es geht auf die neue Runde vorbereitet. Jedoch hadern die Verantwortlichen mit der Trainingsunterbrechung durch die Stadtolympiade in Füssen, die nach zwei Jahren Coronapause heuer wieder stattfand. Dennoch: In den Vorbereitungsspielen gegen die Kreisliga-Mannschaften Lautrach-Illerbeuren (2:2) und Unterdießen (3:1) wussten die Schwarz-Gelben zu überzeugen. „Die Vorbereitung war nicht gerade ideal. Viele Urlauber und die Stadtolympiade haben uns ausgebremst. Leider fehlen den ganzen August über immer wieder Spieler, doch wir versuchen, mit unserem breiten Kader so viele Punkte wie möglich zu sammeln“, sagt Coach Uygur. Auch der Vorsitzender Florian Durrer stapelt tief: „Am ersten Spieltag allein fehlen sechs Spieler: Johannes Umkehrer, Stefan Schenk, Leon Firus, Erik Hoffmann, Peter Heer und Lukas Steiner.“ Außerdem habe der FCF mit Noah Abbes (FC Kempten) und Mathias Hanna (SV Rieden) zwei Abgänge zu verkraften. „Dank unserer super Jugendarbeit können wir aber auch in dieser Saison gute junge Spieler integrieren“, betont Durrer. Und zählt dabei die Namen Sebastian Streit oder Luis Kolb auf, die den Sprung aus dem Nachwuchs geschafft hätten und die Mannschaft verstärken werden. Auch das leidige Torwartproblem beim FC Füssen scheint sich gelöst zu haben. Mit Christian Günter (FC Lechaschau) kam ein neuer Keeper, der sich in den ersten Einheiten sehr gut präsentiert habe, sagt Durrer.

FC Füssen startet in die Kreisliga Süd: So sehen die Verantwortlichen die Chancen

Der FC Füssen (in schwarz) hadert etwas mit der Saisonvorbereitung. Bild: Michael Lukaszewski