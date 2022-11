Neuer Act bestätigt: Simply Red kommen zum Königswinkel Open Air in Füssen

Königswinkel Open Air 2023 mit Simply Red: Im Juli 2023 dürfen Soul- und Pop-Fans in Füssen feiern. Alle Infos zu Tickets, Vorverkauf und Konzert.

07.11.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Die britische Band Simply Red kommt am 28. Juli 2023 zu den Königswinkel Open Airs nach Füssen. Im Rahmen ihrer derzeitigen Konzertserie, mit über 600.000 Zuschauern in ganz Europa geben die sieben Musiker aus Großbritannienim Barockgarten am Festspielhaus Neuschwanstein ihr ganzes Song-Repertoire zum Besten.

Der allgemeine Vorverkauf startet am 11. November auf www.allgaeu-concerts.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Auch auf Eventim können sich Interessierte und Simply-Red-Fans Karten kaufen.

Die wichtigsten Infos zum Konzert von Simply Red im Barockgarten in Füssen

Datum: Freitag, 28. Juli 2023

Beginn: 20 Uhr

Vorverkauf: Ab 11. November 2022 (10 Uhr) auf allgaeu-concerts.de

Ticket-Preis: ab 80,75 Euro

Britische Soul-Pop-Band Simply Red kommt nach Füssen - mit breiten Repertoire im Gepäck

Ihr Debutalbum „Picture Book“ und die Single „Money's Too Tight (To Mention)“ brachte der Band 1985 mit einem R&B-Groove den Durchbruch. Der Millionenseller „Men And Women“ (1987) driftete in Richtung Funk und die Hit-Erfolge „A New Flame“ (1989) und „Stars“ (1991) fanden sich irgendwo dazwischen wieder. Auch als Simply Red mit dem globalen Nr. 1 Hit „Fairground“ und dem Album „Life“ 1995 Referenzen an die Modern Dance Music lieferten, blieben sie dennoch ihrem Sound treu.

Die sieben Musiker aus England waren 2022 bereits in ganz Europa unterwegs und zählten insgesamt über 600.000 Besucher auf ihrer Konzertreihe. Im Sommer 2023 soll es dann weitergehen mit dem Touren. Ein Stopp: Eines der fünf Königswinkel-Open-Airs, die 2023 bei Füssen stattfinden sollen.

Neben Simply Red werden dort unter anderen auch OneRepublic, Santiano, Cro und Andreas Gabalier auftreten. Parkmöglichkeiten gibt es in direkter Nähe zum Festspielhaus Neuschwanstein. Zusätzlich fahren Busse aus den umliegenden Orten zum Veranstaltungsort.

