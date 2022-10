Füssen spart aktuell über 3,7 Millionen Euro ein

Bei Sanierung und Erweiterung von Grund- und Mittelschule beschließen Füssens Kommunalpolitiker eine Reihe von Kürzungen. Warum der Bürgermeister einen Tieflader organisiert.

30.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

61 Millionen Euro. So viel würde die Sanierung der Füssener Grund- und der Mittelschule aktuell kosten – künftige Preissteigerungen nicht berücksichtigt. Die Stadt kann sich das trotz staatlicher Förderung nicht leisten, nun wurde der Rotstift angesetzt. Das Kommunalparlament strich eine Reihe von ursprünglich geplanten Baumaßnahmen - etwa die Tiefgarage - oder bei der Reduzierung von Arbeiten wie bei den Pausenhöfen. Weitere Einsparungen könnten folgen, wenn man genau absehen kann, wie viele Klassen in Zukunft die beiden Schulen besuchen werden.

Frühmorgens ist der Bürgermeister vor Ort

Das Mega-Projekt der Schulen beschäftigt die Verwaltung intensiv. Gerade Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU), der oft frühmorgens auf der Baustelle nach dem Rechten sieht. Was er dort zuletzt sah, konnte ihm nicht gefallen. Denn die Abbrucharbeiten der Turnhalle hatten sich erheblich verzögert, da das beauftragte Unternehmen sich nicht in der Lage sah, einen weiteren Bagger nach Füssen zu bringen. So organisierte der Bürgermeister kurzerhand mit Hilfe von Firmen aus der Region einen Tieflader, um den Bagger hierher zu bringen. „Zweieinhalb Wochen der Verzögerungen haben wir wieder aufgeholt, aber wir hinken dem Zeitplan noch acht, neun Wochen hinterher“, sagte Eichstetter unserer Redaktion. Denn jetzt ist man beim Totalabbruch des Verwaltungstraktes der Mittelschule in Verzug. Inzwischen geht man bei der Stadt davon aus, dass das Mega-Projekt erst 2030 abgeschlossen sein wird.

Eigentlich steht kein einziger Euro zur Verfügung

Ein Mega-Projekt mit Mega-Kosten, die die Stadt eigentlich nicht stemmen kann, wie Kämmerer Thomas Klöpf klarmachte: Jeden Cent für Investitionen müsse man über Kredite finanzieren, doch ist die Kommune schon jetzt überschuldet. Angesichts dieser Ausgangslage fiel das Streichkonzert der Stadträte einstimmig aus. Maßnahmen in Höhe von über 3,7 Millionen Euro wurde gestrichen.

Wie viele Klassen werden es wirklich?

Und die Kürzungen könnten noch höher ausfallen, je nachdem wie viele Klassen einmal in den Schulen unterrichtet werden. Denn hierzu gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Prognosen: Angefangen hatte man bei 21 Klassen in der Grundschule und 18 in der Mittelschule. Die jüngste Prognose erwartet je 17 Klassen in den Schulen für das Jahr 2027/28. Nun soll diese Prognose mit der Schulaufsicht und der Regierung von Schwaben geprüft werden. Um flexibel auf künftige Schülerzahlen und damit die Raumplanung reagieren zu können, wurde beschlossen, zwei geplante Querbauten erst zu einem späteren Zeitpunkt zu errichten – sofern sie dann überhaupt noch benötigt werden. Dagegen stimmten Anna-Verena Jahn und Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne). Die Querbauten seien nötig, da schon jetzt Räume für den Fachunterricht fehlten.