Stadt stampft Pläne für Zentralen Omnisbusbahnhof in Füssen ein

Der Stadtrat Füssen verabschiedet sich von den Plänen für einen Busbahnhof, der über 7,7 Millionen Euro kosten würde - mit Blick auf die prekäre Finanzlage.

31.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Sie ist uneben und im westlichen Bereich mit Schlaglöchern übersät, bei Regen verwandelt sie sich in eine Seenlandschaft: Die Fläche am Bahnhof kennen Generationen von Füssenern gar nicht anders. Um das Areal aufzuwerten, wird seit Jahren an den Plänen für einen modernen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) getüftelt. Und diese Pläne sind wirklich gelungen, lobten am Dienstagabend mehrere Kommunalpolitiker in der Sitzung des Stadtrates. Doch die Kosten von über 7,7 Millionen Euro kann Füssen nicht stemmen. Die ZOB-Pläne verschwinden erst einmal in der Schublade. Jetzt soll der Vorplatz des Bahnhofs deutlich günstiger hergerichtet werden.