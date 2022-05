Hagel und Starkregen in Füssen und Schwangau: Schweres Unwetter tobt über dem Königswinkel

Vollgelaufenne Tiefgaragen, evakuierte Lebensmittelmärkte und Hotels: Nach Hagel und Starkregen waren die Feuerwehren um Füssen bis in die Nacht im Dauereinsatz.

24.05.2022 | Stand: 07:02 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 6.50 Uhr - In Füssen und Schwangau herrschte am Montagnachmittag für kurze Zeit Weltuntergangsstimmung: Ein massiver Hagelschauer ging nieder, Straßen wurden weiß, kurze Zeit darauf waren die Einsatzkräfte gefragt: Die Feuerwehren aus Füssen, Weißensee, Hopfen am See und Schwangau mussten komplett ausrücken. „Überall haben wir Probleme mit dem Wasser“, sagte Füssens Kommandant Thomas Roth, der am Montagnachmittag nur kurz zu sprechen war. Denn zu viele Einsätze galt es zu koordinieren.

Füssen, Schwangau, Hopfen - Über 100 Einsätze bis in die Nacht

Auch die Polizei konnte, kurz nach dem das Unwetter begonnen hatte, noch keinen Überblick geben, wie hoch das Ausmaß der Schäden und wie groß die Zahl der Einsätze war. Zu beschäftigt waren die Verantwortlichen. Bis in die Nacht liefen verschiedene Einsätze. Bürgermeister Maximilian Eichstetter spricht von einer Zahl von 100 Einsätzen, zu denen die Feuerwehren der Stadt und aller Ortsteile fast zeitgleich alarmiert wurden.

In Füssen musste die Feuerwehr Wasser aus einem Netto pumpen, nachdem es am Montag zu einer Sturzflut gekommen war. Bild: Benedikt Siegert

Luitpoldpark Hotel in Füssen: Wasser ist in Netto-Markt geflossen

Besonders hektisch ging es in jedem Fall um kurz nach 16 Uhr am Luitpoldpark Hotel zu. Dort musste der im Untergeschoss situierte Netto-Markt evakuiert werden. Infolge des Unwetters hatte sich dort knöcheltief Wasser aufgestaut. Die Feuerwehr Füssen war schon nach wenigen Minuten mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um das Wasser aus dem Lebensmittelmarkt zu pumpen.

In Füssen kam es am Montagnachmittag zu einer Sturzflut. Bild: Benedikt Siegert

Auch die Tiefgarage des Luitpoldpark Hotels war mehrere Zentimeter hoch vollgelaufen. Menschen stapften dort mit Gummistiefeln besorgt zu ihren Autos. Bürgermeister Eichstetter hatte eigenen Angaben zufolge dort die Schranke entfernt, um Bürgern schnell noch die Ausfahrt zu ermöglichen. Priorität hatte für die Feuerwehr jedoch erst einmal der Netto-Markt, wie Einsatzleiter Uwe Fuchs im Gespräch mit unserer Redaktion betonte. Vor dem Netto-Markt hatte sich das Personal der Filiale versammelt – an einer der wenigen trockenen Stellen, die noch nicht mit Wasser vollgelaufen waren.

Schwangau: Mehrere Einsätze unter anderem in der Kristalltherme

Gegen 16.30 Uhr beruhigte sich die Wetterlage allmählich. Nicht aber die Situation für die Einsatzkräfte. Noch immer waren Sirenengeheul zu hören und es fuhren Feuerwehr, Polizei und Rettungswägen quer durch die Stadt.

Schweres Hagel Unwetter in Füssen Ein schwerer Hagelschauer ist am Montagnachmittag über Füssen und das Ostallgäu gezogen. Bild: Benedikt Siegert

Auch in Schwangau war die Feuerwehr ausgerückt. Feuerwehrkommandant Martin Schweiger meldet sich am Handy direkt aus dem Einsatz mit „jetzt ist grad ganz schlecht.“ Nur ganz kurz gibt er einen Einblick: "Wir sind überall unterwegs, Hohenschwangau, in Waltenhofen und in der Kristalltherme." Dann muss der Kommandant auflegen und weitermachen.

Füssen besonders schlimm getroffen - Kachelmann spricht von Sturzflut

Füssen und das Umland hatte es am Montag besonders stark von den Unwettern getroffen. Selbst der bundesweit bekannte Meteorologe Jörg Kachelmann griff die Wetterlage in Füssen auf. Auf seiner Website schrieb er um kurz vor 16 Uhr, dass Füssen und Umgebung eine Sturzflut der höchsten Stufe erreicht hätte. "In dieser Region besteht derzeit extreme Überflutungsgefahr durch heftige Regenfälle. Dabei wurde in der letzten Stunde eine durchschnittliche Niederschlagsmenge von 41 l/m² in dem Gebiet registriert. Punktuell sind bis zu 56 l/m² Niederschlag gefallen."

Das Landesamt für Umwelt in Bayern definiert Sturzflut wie folgt: "Sturzfluten sind besonders plötzlich und unerwartet auftretende Hochwasserereignisse, die sich durch ihre extreme Wucht von anderen Hochwasserereignissen unterscheiden. Ausgelöst werden sie von außergewöhnlichen Starkregenereignissen, die starken Oberflächenabfluss, schnell ansteigende Wasserstände und kräftige Abflusswellen bilden."

