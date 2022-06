Unfall mit Motorsäge endet in Not-OP

Ein Mann fiehl während Umbaumaßnahmen vier Meter in die Tiefe. Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

29.06.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Am Dienstagmittag ist in einer Gemeinde nördlich von Füssen ein Mann während Arbeiten mit einer Motorsäge vier Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei berichtet, stürzte der 63-Jährige während Umbaumaßnahmen einer Tenne in einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Füssen: Verletzter muss nach Sturz notoperiert werden

Die Ehefrau des 63-Jährigen fand den Verletzten und rief daraufhin den Notarzt. Daraufhin kam er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen laufen.

