Sparzwang kurios: Stadt Füssen will ihre Modelleisenbahn verkaufen, aber auch ein XXL-Gebäude

Durch Verkauf von Immobilien, aber auch kuriosem Inventar wie einer Modelleisenbahn, will die Stadt Füssen ihre Haushaltslage entspannen. Doch geht das gut?

24.02.2022 | Stand: 17:56 Uhr

In den Vereinigten Staaten ist vom Government Shutdown die Rede. Dieser Fall tritt ein, wenn Behörden und Verwaltung ihre Tätigkeit zu großen Teilen einstellen und nur noch die unerlässlichsten Aufgaben erledigen. 35 Tage lang dauerte dieser Ausnahmezustand zuletzt während der Amtszeit von Präsident Donald Trump. Warum das hier erklärt wird? Ganz einfach: Weil auch in Füssen ein ähnliches Szenario droht. Die Stadt befindet sich nämlich seit über einem Jahr in einer sogenannten haushaltslosen Zeit. Grund: Das Landratsamt Ostallgäu hat das Füssener Budget für das Jahr 2021 nicht genehmigt. Die entsprechende Haushaltssatzung ist also nie in Kraft getreten.