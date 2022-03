Füssener Bündnis setzt sich für die Demokratie ein

Das Bündnis „Füssen ist bunt“ ist weiter gegen Spaltung der Gesellschaft aktiv. Schweigeminute für alle, die vom Krieg betroffen sind.

07.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Sie wollen auch am nächsten Sonntag wiederkommen und am Stadtbrunnen Stellung beziehen, hat Markus Rundt versichert. Schließlich gehe es darum, „aktiv für Demokratie, Solidarität, Nächstenliebe und Frieden einzustehen“, wie er bei der jüngsten Kundgebung des Aktionsbündnisses „Füssen ist bunt“ in der Altstadt erklärte. Rundt ist einer der drei Sprecher dieses zivilgesellschaftlichen Bündnisses, in dem sich Vertreter und Vertreterinnen von Organisationen, Parteien, Vereinen und Gewerkschaften sowie Privatpersonen zusammengetan haben, um sich „aktiv für den Erhalt unserer parlamentarischen Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit einzusetzen“.

Welchen Anblick man den Menschen in Füssen ersparen will

Geformt hat sich das Bündnis vor einigen Wochen, um der „pöbelnden Meute“ unter den sogenannten, zur gleichen Zeit durch die Innenstadt schlendernden „Spaziergängern“ den Durchmarsch durch die Reichenstraße zu verwehren. Damit wolle man in erster Linie den Gästen und Touristen den Anblick der Kritiker von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im engsten Kernbereich der Innenstadt ersparen, betonte Rundt. Die Kundgebungen von „Füssen ist bunt“ sollen indes dazu dienen, ein deutliches Zeichen „für die Einhaltung ethisch-moralischer Grundwerte in unserer Gesellschaft“ zu setzen. Darüber hinaus gelte es „frühzeitig auf Strömungen hinzuweisen, die ganze Gesellschaften spalten und sogar vernichten wollen“, weshalb Rundt am Sonntag auch auf den von Russland initiierten Krieg in der Ukraine verwies.

Friede ist nicht mehr selbstverständlich

Immerhin könne man sehen, „dass Friede heute nicht mehr selbstverständlich ist“, sondern es zwei Dinge dafür brauche: „Demokratie und Solidarität.“ Dafür standen auch die bis zu 60 Menschen mit Plakaten und Bannern am Stadtbrunnen ein, die Rundt für seine Worte immer wieder spontan Beifall zollten.

"Mehr Kritik an Putin" gewünscht

Auch Galina Romer aus Kempten verfolgte das Geschehen am Stadtbrunnen. Die seit 16 Jahren in Deutschland lebende Ukrainerin hätte sich dabei allerdings „mehr Kritik an Putin“ gewünscht. Sie unterstrich zudem: „Die Welt muss besser zusammenhalten.“ Bei einer von Rundt angeregten Schweigeminute der Kundgebungsteilnehmer „für alle, die vom Krieg betroffen sind“ schloss dann wohl auch Romer „russische Soldaten, die diesen Krieg führen müssen und das nicht wollen“, in ihre Gedanken mit ein.