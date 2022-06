Füssener Kaisersaalkonzerte wieder wie immer – fast jedenfalls

Das Kulturamt reduziert die Plätze im Prunksaal des Barockklosters St. Mang. Es gibt bequemere Stühle und ein Programm, das den Zuhörenden viel verspricht.

06.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Alle Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufgehoben, der Auftakt mit zeitgenössischem Jazz mit dem László Demeter Quartett gelungen – also alles wieder wie früher bei den Kaisersaalkonzerten im Füssener Barockkloster St. Mang? Nicht ganz. „Es gibt noch eine gewisse Zögerlichkeit“ kommentiert Kulturamtsleiterin Karina Hager den Kartenvorverkauf. So sind für das üblicherweise schnell ausverkaufte Heimspiel von Cello-Professor Julius Berger noch einige Karten zu haben. Und das, obwohl der Kaisersaal „vorsichtig bestuhlt“ wird: Mit 94 statt der früher üblichen 140 Plätze trägt das Kulturamt dem in Coronazeiten gewachsenen Bedürfnis nach Abstand zum nächsten Sitz Rechnung. Auch wenn wegen wachsender Nachfrage noch eine weitere Reihe eingefügt werden sollte, hätten die Besucher noch einen größeren seitlichen Abstand als früher. Angenehmer als gewohnt dürfte so mancher auch das Sitzen an sich empfinden: Die stilistisch ins barocke Ambiente passenden aber von vielen bei längerem Gebrauch als unbequem empfundenen Stühle wurden durch im Haus vorhandene Stapelstühle ersetzt. Freuen dürfte viele Besucher auch, dass es jetzt bei vielen der rund anderthalbstündigen Konzerte wieder eine Pause mit Getränkeverkauf geben wird.

Fünf klassische Konzerte im Abo

Insgesamt gibt es in dieser Saison sechs Konzerte: Dem Jazzkonzert folgen nun die fünf klassischen Auftritte, die auch im Abo gebucht werden können. Früher waren es bis zu acht Konzerte, sagt Kulturamtsleiterin Hager. Verlassen kann sie sich auf das Stammpublikum: Seit einigen Jahren liege die Zahl der Abos konstant um die 40. Allerdings müssen die Abonnenten in diesem Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen: für 145 Euro ist man bei den fünf klassischen Konzerten vom 17. Juni bis 10. August dabei. Auch der Preis der Einzelkarten wurde leicht angehoben von 30 auf nunmehr 34 Euro. Dennoch kommt man weiterhin nicht ohne Zuschuss der chronisch klammen Stadt Füssen aus.

Musiker aus der Ukraine und Belarus

Hager hofft, dass die hervorragende Stimmung beim Auftakt im Mai, als sich viele freuten, dass endlich wieder etwas geboten wird, bei den weiteren Konzerten anhält. Das Konzert mit Julius Berger am Freitag, 17. Juni, wird allerdings durch die aktuelle politische Lage überschattet: Die beiden Mitglieder des GRAD percussion duo, die Berger begleiten, stammen aus zwei zuletzt arg gebeutelten Ländern Osteuropas: Andrei Pushkarev, der das Vibraphon spielt, stammt aus einer Musikerfamilie aus Kiew, der Hauptstadt der von Russland überfallenen Ukraine. Marimba-Spieler Pavel Beliaev stammt aus Minsk, der Hauptstadt von Belarus, das Alexander Lukaschenko diktatorisch regiert.

Ein doppelter Glücksfall

Das folgende Konzert mit dem Vision String Quartet am Mittwoch, 29. Juni, bedeutet einen doppelten Glücksfall: Eigentlich sollte es bereits 2018 auftreten, damals noch als Geheimtipp. Wegen der Erkrankung eines der Musiker war das aber nicht möglich. Mittlerweile arriviert und über den Möglichkeiten der Füssener Veranstalter angekommen, holt das Streichquartett seinen Auftritt am Mittwoch, 29. Juni, zu den damals vereinbarten Konditionen nach. „Ich freue mich sehr, dass sie ihr Versprechen einhalten“, sagt Kulturamtsleiterin Hager. Als Glücksfall erwies sich zudem das Aris Quartett, das 2018 für die verhinderten Kollegen einsprang. Es wurde zur Freude des Publikums zum Stammgast im Kaisersaal. Im Rahmen des Festivals „Vielsaitig“ absolviert das Quartett im September dort seinen dritten Auftritt.

Stars von morgen zu Gast

Der Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb des Deutschen Musikrats verdankt Füssen die folgenden beiden Konzerte des Stuttgarter Kammerduos am Donnerstag, 21. Juli, sowie des Trios Arinto am Donnerstag, 28. Juli. Durch die etablierte Konzertreihe und das attraktive Ambiente hat sich Füssen als Ort für geförderte Auftritte aufstrebender Talente empfohlen. Keine Förderung mehr nötig hat Silke Aichhorn, die am Mittwoch, 10. August, das abschließende Konzert der diesjährigen Kaisersaal-Saison bestreitet: Sie gehört zu den bekanntesten Harfensolistinnen Europas und verblüfft ihr Publikum regelmäßig mit der großen Bandbreite ihres Instruments und unterhält es mit ihrer launigen Moderation.

