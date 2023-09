Füssener Schüler planen: „Ein Kind ein Baum“

Das Gymnasium Füssen will für jeden Fünftklässler jedes Jahr einen Baum pflanzen. Das ist ein Schlüsselprojekt des Klimaschutzplans der Schule. Die Kommunalpolitiker stellen dafür gerne Flächen zur Verfügung.

26.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das Gymnasium Füssen wird in diesem Donnerstag das Prädikat „Klimaschule Gold“ erhalten. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Michael Piazolo werden das Prädikat bei einer Veranstaltung in München überreichen. Dass die Schule ausgezeichnet wird, liegt an ihrem Klimaschutzplan mit mehr als 70 Projekten. Ein Schlüsselprojekt ist dabei die Aktion „Ein Kind ein Baum“ – und hierzu benötigen die Schülerinnen und Schüler die Unterstützung der Stadt Füssen. Die gewährt diese Unterstützung gerne, der Hauptausschuss gab dafür ohne Debatte grünes Licht.

Im Oktober soll Pflanzprojekt in Füssen starten

Das Pflanzprojekt „Ein Kind ein Baum“ soll bereits ab Mitte Oktober umgesetzt werden. Jährlich soll für jedes Kind der fünften Klassen ein Baum gepflanzt werden. Nachdem das Gymnasium wie alle anderen Schulen in Füssen bereits im vergangenen Herbst bei den Sportplätzen an der Herstellung einer Ausgleichsbepflanzung mitgeholfen hatte, waren die Projektverantwortlichen über Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen) und den Umweltbeirat an die Stadtverwaltung herangetreten, um weitere Pflanzarbeiten an der Füssener Achen für die Stadt auszuführen.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist das Projekt für die Kommune ein Gewinn, da mithilfe der Schüler Pflanzungen und damit Aufwertungen von geeigneten Grundstücken mit geringerem Aufwand durchgeführt werden können.

Behörden sehen großen Handlungsbedarf

Es fanden bereits Termine mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt Kempten statt. Dabei wurde ein großer Handlungsbedarf zur Verbesserung des ökologischen Gesamtzustands erkannt. Im Bereich Roßweide – Füssener Achen wurden mehrere Verbesserungen am Bachlauf zur Uferrandbepflanzung und damit Ufersicherung besprochen. Acht Pflanzbereiche sind vorgesehen, die einen Schutzzaun gegen Verbiss erhalten sollen. Im Wechsel mit Wiesenflächen sollen jeweils Flächen von 30 Meter Länge und 4,5 Meter Breite bepflanzt werden, wodurch sich das Gewässer im offenen Bereich weiter entwickeln kann und sich bestenfalls eine Mäanderbildung einstellen wird.

Geringer Aufwand für die Stadt Füssen

Für das Projekt sind als Gesamtkosten fast 3700 Euro angesetzt worden. Eine Förderung durch den Klimafonds Allgäu gibt es, sofern sich die Kommune an den Kosten beteiligt. Das will man durch die Übernahme von Personal- oder Materialkosten erreichen, erklärte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Er ist von dem Projekt überzeugt: „Die Schülerinnen und Schüler pflanzen an und werten unsere Grundstücke mit einem geringen Aufwand für uns auf.“

Bereits der Energie- und Umweltbeirat hatte dem Klimaschutzplan des Gymnasiums und dem Pflanzvorhaben auf den städtischen Grundstücken ausdrücklich zugestimmt. Nun war noch die Zustimmung des Hauptausschusses erforderlich – sie folgte ohne Debatte und einstimmig.