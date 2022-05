Füssener Stadtrat fährt Sparkurs bei den Schulen

Ein Ergebnis der Klausurtagung des Stadtrates: Beim Schul-Projekt zeichnen sich Kürzungen ab. Füssen hofft zudem auf deutlich höhere Stabilisierungshilfen.

20.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Sechseinhalb Stunden. So lange hat sich der Füssener Stadtrat hinter verschlossenen Türen mit der desaströsen Finanzlage beschäftigt. Konkrete Beschlüsse zum Konsolidierungskonzept für den Haushalt wurden dabei nicht gefasst – die folgen erst in öffentlichen Sitzungen. Doch habe sich bei dieser Beratung die Zustimmung der Kommunalpolitiker zu millionenschweren Einsparungen gezeigt, bestätigte Bürgermeister Maximilian Eichstetter eine Nachfrage unserer Redaktion. So soll vor allem das Mega-Projekt Sanierung und Erweiterung von Grund- und Mittelschule verschlankt werden. Bis Ende Juni muss das Konsolidierungskonzept für den Haushalt stehen. Das ist eine Voraussetzung für die Stabilisierungshilfen, die die Stadt beim Freistaat beantragt hat (siehe auch: "Stadt Füssen beantragt Stütze beim Freistaat"). Die erbetene Höhe der Hilfen wurde angesichts der massiven Probleme noch nach oben geschraubt: Nicht mehr 1,75 Millionen Euro, sondern 3,8 Millionen erhofft sich Füssen nun aus München.

