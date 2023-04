Beim Füssener Volksfest ist auch eine Schlagernacht geplant

Bislang gab es keine Hinweise auf den traditionellen Rummel in diesem Jahr. Jetzt teilt Füssens Bürgermeister Eichstetter erste Einzelheiten mit.

15.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wer in den zurückliegenden Tagen im Internet nachschauen wollte, wann denn das Füssener Volksfest in diesem Jahr stattfindet, war verwundert: Es fand sich kein Eintrag. Sollte der traditionelle Rummel vielleicht gar dem harten Sparkurs der Stadt Füssen zum Opfer fallen? Das ist natürlich nicht der Fall, teilte Bürgermeister Maximilian Eichstetter auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das Volksfest soll am Mittwoch, 7. Juni, starten und bis Sonntag 18. Juni, laufen.

Neues Gastrokonzept wird in Füssen getestet

Nach Gesprächen mit der Familie Noli, die seit Jahrzehnten die Organisation des Volksfestes stemmt, konnte Eichstetter erste Einzelheiten mitteilen. Es gibt wieder viele Fahrgeschäfte. Neu wird in diesem Jahr vor allem das Gastrokonzept sein. Kein riesiges, dafür aber mitunter recht schwach besetztes Bierzelt soll es mehr geben. Sondern kleinere Zelte, Essens- und Imbissstände, Bierausschank, aber auch Cocktails und ein 1000 Plätze fassender Biergarten. Natürlich sei auch ein „Unterhaltungsprogramm geplant“, versichert Eichstetter, unter anderem mit einer DJ-Nacht und einer Schlagernacht.

Kindertag und Feuerwerk

Nach der vorläufigen Planung wird am 13. Juni ab 15 Uhr das „Füssener Miteinand“ mit Kaffee, Kuchen und Crêpes für ältere Füssener angeboten. Am 14. Juni folgt der traditionelle Kindertag, am 15. Juni der Tag der Betriebe und der Vereine. Ein Höhepunkt des Volksfestes soll am 16. Juni das Feuerwerk ab 22 Uhr werden.