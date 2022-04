Füssens Finanzen: Zurück in die Vergangenheit

Die Stadt Füssen ist in einer finanziellen Schieflage wie vor gut zwei Jahrzehnten. Was die Kommunalpolitiker jetzt tun müssen.

03.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Repro, das ist der Trend dieser Tage. Im Fernsehen beispielsweise sind Unterhaltungs-Dinos wie „Wetten, dass ...!?“ oder „TV total“ wiederbelebt worden. Und in Füssen wird wieder ein Stück aufgeführt, das vor fast 20 Jahren endgültig vom Spielplan abgesetzt schien: Die traurige Ballade von den massiven finanziellen Problemen einer Kommune. Auch wenn die Probleme vor über zwei Jahrzehnten noch massiver waren: Damals wie heute ist der Etat der Stadt davon geprägt, dass neue Schulden aufgenommen werden müssen und Tafelsilber (das Alte Landratsamt) veräußert werden soll.

Eine lange Liste an Projekten geerbt

Das war – so ehrlich muss man sein – allerdings schon vor dem Amtsantritt von Bürgermeister Maximilian Eichstetter absehbar, der neben einer leeren Stadtkasse auch eine lange Liste an Projekten erbte. Allein das Mega-Projekt Schulen und die beiden neuen Kindertagesstätten übersteigen den finanziellen Spielraum der Kommune bei Weitem. Umso verwunderlicher ist es, wie viele andere Projekte der Rathaus-Chef und der Stadtrat in den zurückliegenden bald zwei Jahren vorangetrieben haben. Projekte, die sich als nicht finanzierbar herausstellten. Dafür wurde in vielen Beratungen nicht nur Lebenszeit geopfert, sondern auch viel Geld ausgegeben für Wettbewerbe und Planungen, die jetzt in der Schublade verschwinden.

Abschied nehmen vom Größenwahn

Immerhin: Vom planerischen Größenwahn früherer Jahre scheint man sich gezwungenermaßen zu verabschieden. Statt eines Zentralen Omnibusbahnhofes soll jetzt eine ordentlich asphaltierte Fläche vor dem Bahnhof ausreichen, statt einer millionenschweren Ertüchtigung der Verkehrsanlagen in der Luitpold-/Bahnhofstraße soll nun eine massive abgespeckte Version realisiert werden. Andere Projekte, die durchaus wünschenswert wären, muss man mit Blick auf die desaströse Finanzlage streichen – das wird wohl auch den Radweg-Lückenschluss am Hopfensee treffen, der ohnehin Aufgabe des Staatlichen Bauamts wäre.

Ausgaben reduzieren

Allein mit dem Streichen solcher Ausgaben wird die Stadt ihren Etat aber nicht ins Lot bringen können. Insbesondere müssen im laufenden Betrieb die Einnahmen bei den vielen defizitären Einrichtungen erhöht werden und die Ausgaben, gerade bei den freiwilligen Leistungen, drastisch reduziert werden. Hier wurden die ersten Schritte getan, weitere müssen folgen. Doch selbst, wenn man das jetzt alles schnell anpackt, wird es Jahr(zehnt)e dauern, bis Füssens finanzielle Schieflage behoben ist. Das Retro-Stück von der traurigen Ballade wird die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt noch lange begleiten.