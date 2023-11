Füssens Flotte bleibt weiter auf Gewinn-Kurs

Werkleiter Helmut Schauer kann Füssens Kommunalpolitikern positive Zahlen liefern. Womit sich die Forggensee-Schifffahrt ein zweites Standbein schaffen will.

15.11.2023 | Stand: 18:31 Uhr

Exakt 117.053 Euro und 81 Cent. So hoch ist der Jahresgewinn der Forggensee-Schifffahrt 2022 ausgefallen, teilte Helmut Schauer am Dienstagabend im Füssener Werkausschuss mit. Das sei der zweithöchste Wert, den die städtische Flotte in ihrer langen Geschichte einfahren konnte, freute sich der Werkleiter. Auch für dieses Jahr rechnet er mit einem positiven - und für 2024 ist im Wirtschaftsplan, ganz zurückhaltend berechnet, ein Gewinn von knapp 25.000 Euro vorgesehen. Auf die Flotte allein will man sich bei dem städtischen Betrieb in Zukunft nicht mehr verlassen: Schauer informierte die Kommunalpolitiker darüber, dass man sich wirtschaftlich ein zweites Standbein aufbauen wolle.

