Füssens Hauptamtsleiter Peter Hartl geht jetzt doch nach Seeg

Vorwurf: Entscheidungen in Füssen stehen nicht für eine nachhaltige politische Arbeit.

17.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Und jetzt ist er doch weg: Peter Hartl erschien am Freitag letztmals als Hauptamtsleiter im Füssener Rathaus. Ab 1. Januar 2024 wird er als Leiter der Geschäftsstelle in der Verwaltungsgemeinschaft Seeg anfangen, gemeinsam mit Stelleninhaberin Carolin Chilian. Nebenbei wird er in einer freiberuflichen Tätigkeit in der Beratung beziehungsweise Fortbildung für Kommunen und deren Beschäftigten tätig sein. Bereits 2022 hatte er eigentlich vorgehabt, nach Seeg zu wechseln – doch war er in Füssen geblieben. Dass er nun geht, begründet Hartl unter anderem damit, dass er sich „mit immer mehr (politischen) Entscheidungen ... immer weniger beziehungsweise nicht mehr identifizieren konnte, weil diese nicht für eine nachhaltige politische Arbeit stehen“. Auch, wie die Stadt Füssen geführt wird, missfällt ihm. Eine verbale Backpfeife für Bürgermeister und Stadtrat. Dort hält sich das Bedauern über Hartls Abgang in engen Grenzen. Laut Bürgermeister Maximilian Eichstetter gibt es für die Nachfolge bereits geeignete Bewerber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.