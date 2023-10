Füssens wichtigste soziale Frage: bezahlbarer Wohnraum

Füssener SPD kritisiert die Stadtpolitik, die den "gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt" gefährde. Wenn Füssener zum Wohnen nach Marktoberdorf ziehen.

01.10.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Keine Visionen und oft aktionistisches statt durchdachtes Handeln. Die Füssener SPD schießt scharf gegen die aktuelle Stadtpolitik, für die Bürgermeister Maximilian Eichstetter mit Rückendeckung einer sehr großen Mehrheit im Kommunalparlament die Richtung vorgibt. Doch diese Stadtpolitik gefährde den "den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt" in Füssen, warnt die SPD-Vorsitzende Dr. Regina Renner.

Chance im Füssener Norden nutzen

Es ist nicht so, dass die SPD im Stadtrat gegen alles und jeden ständig schießen würde, sehr viele Entscheidungen trifft das Kommunalparlament einstimmig. Aber bei einigen zentralen Themen ist die zweiköpfige Fraktion vollkommen anderer Ansicht als die Mehrheit im Kommunalparlament. Das trifft nicht allein für die Fraktion zu, sondern für den gesamten Ortsverein. Das untermauerten jetzt Vorsitzende Renner, ihr Stellvertreter Tobias Merz sowie die Ratsmitglieder Ilona Deckwerth und Erich Nieberle bei einem Redaktionsgespräch. Eines der Themen ist die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. "Die Wohnungsfrage ist eine der drängendsten überhaupt im sozailen Bereich", sagt Deckwerth und verweist auf eine Untersuchung, wonach allein in Füssen über 300 Sozialwohnungen fehlen. Bei Bauprojekten müsse man den Fokus auf bezahlbare Mietwohnungen legen - nicht auf Eigenheime, ergänzt Merz. Für ihn könnte ein "Leuchtturmprojekt" von Wohnen und Arbeiten im Füssener Norden entstehen. Der Stadtrat hat beschlossen, das Gebiet, auf dem einst das Allgäuer Dorf vorgesehen war, abschnittsweise zu entwickeln. Zunächst sollen dringend benötigte Gewerbeflächen entlang der Bundesstraße 16 ausgewiesen werden, erst später könnte auf weiteren Flächen eine Wohnbebauung denkbar sein. Nieberle hätte es lieber gesehen, wenn man sofort ein Gesamtkonzept entwickeln würde.

Deutliche Kritik der Füssener SPD-Chefin

Aber hakt's da nicht an manchen Grundstücken, die die Stadt Füssen einst vergleichsweise günstig erwerben konnte? Denn einige Kaufverträge sollen folgende Klausel enthalten: Gibt es für diese Flächen in einem bestimmten Zeitraum Baureife, wird ein finanzieller Nachschlag für die früheren Besitzer fällig. Und dieser Nachschlag soll ganz ordentlich ausfallen, wird gemunkelt. Dennoch wäre es besser, ein Gesamtkonzept für das Gebiet im Füssener Norden zu haben - die betreffenden Grundstücke müssten ja nicht sofort Baureife erhalten, sagt Nieberle. Als "Schande" bezeichnet es Renner, dass die Kommune das Gebiet im Norden mehr oder minder brach liegen lasse. Andere Städte seien da viel weiter, würden Quartiere für generationsübergreifendes Wohnen entwickeln, doch in Füssen tue sich nichts. Die Lage auf dem (bezahlbaren) Wohnungsmarkt sei in Füssen so schlecht, dass Menschen sich Wohnungen in Marktoberdorf suchen und zum Arbeiten nach Füssen fahren würden, sagt die SPD-Chefin.

In der Ziegelwies Geld "verbrannt"

Und auch an anderer Stelle habe Füssen beim Schaffen von bezahlbaren Wohnungen versagt: In der Ziegelwies sollte auch städtischen Flächen eine Nachverdichtung erfolgen und Mehrfamilienhäuser mit 30 oder mehr Wohnungen. Dagegen regte sich Widerstand aus der Bevölkerung, am Ende wurde das Projekt aufgrund der nicht darstellbaren Finanzierung aufgegeben, so die Stadt. Damit hätte die Stadt 250.000 Euro "verbrannt", die für Untersuchungen, Planungen und Wettbewerb angefallen waren, sagt Nieberle. Deckwerth ist überzeugt, dass man dieses "tolle Projekt" gemeinsam zum Beispiel mit dem Siedlungswerk Füssen hätte stemmen können. Sicher habe es Widerstand seitens der Anwohner gegeben. Doch: "Da geht die Kunst des Moderierens los, die man als Bürgermeister beherrschen muss." Man hätte sicher einen Kompromiss mit den Ziegelwiesen finden können, ist Deckwerth überzeugt.

Nicht nur im sozialen Bereich sparen

Auch bei anderen Punkten ist die SPD konträr zu vorherrschenden Meinung im Stadtrat: Etwa, was die Unterstützung sozialer Einrichtungen angeht - Stichwort: Familienstützpunkt. "Alle drei anderen Ostallgäuer Gemeinden, die mit einem Familienstützpunkt beschenkt worden sind, freuen sich nach wie vor", sagt Nieberle. Füssen dagegen verlangt inzwischen eine Miete von der AWO für den Familienstützpunkt. Am Konsolidierungsprozess der Finanzen komme die Stadt nicht dran vorbei, sagt Deckwerth. Aber dies bedeute nicht, dass "man alle sozialen Komponenten streichen" müsse. Man müsse sozial gerechte Entscheidungen treffen, fordert Renner. Wenn im Stadtrat eine höhere Grundsteuererhöhung, die den Einzelnen vielleicht mit 100 Euro pro Jahr treffe, nicht befürwortet werde, müsse man wissen: Den Betrag müsse eine Familie bereits nach zwei Monaten für höhere Kitagebühren drauflegen.