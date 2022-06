G7-Gipfel bringt ganztägige Grenzkontrollen ab Dienstag

Wegen des Gipfels auf Schloss Elmau kontrolliert die Bundespolizei im Ostallgäu zwei Wochen lang an drei Grenzübergängen stationär. Welche das trifft.

13.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Elmau und Füssen liegen zwar ganze 77 Kilometer auseinander. Dennoch wirkt sich das Treffen der Staats- und Regierungschefs Ende Juni in Oberbayern bereits jetzt ganz unmittelbar aufs Ostallgäu aus: Ab Dienstag um 7 Uhr kontrolliert die Bundespolizei nämlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche an zahlreichen Grenzübergängen zwischen Lindau und Berchtesgaden. Im Ostallgäu gibt es drei solche „Rund um die Uhr“-Stationen: den Grenztunnel Füssen, die alte Grenze bei Weißhaus/Ziegelwies und in Pfronten-Steinach. Normalerweise sind diese Straßen offen, die Beamten ziehen Reisende lediglich stichprobenartig raus. Nun wird bei der Einreise von Österreich nach Deutschland ganztägig kontrolliert. Nach Deutschland Einreisende müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen. An den anderen Ostallgäuer Grenzübergängen stehen die Beamten zwar nicht dauerhaft, es wird aber auch vermehrt kontrolliert. Grund ist wie bereits erwähnt der G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch Partenkirchen, der vom 26. bis 28. Juni stattfindet.

