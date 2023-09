Ganz Hopferau ist eine große Baustelle

Dorferneuerung in Heimen, Verlegung von Gas und Glasfaser, Querungshilfe von Bach nach Hinterberg: Das alles sorgt für Beeinträchtigungen.

28.09.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Hopferau gleicht derzeit einer großen Baustelle. Das räumte Bürgermeister Rudi Achatz im Gemeinderat ein. Und das sorgt für diverse Beeinträchtigungen, etwa beim Verkehr - doch sei es nicht zu vermeiden: Man habe die Dorferneuerung in Heimen jahrelang geplant, ebenso die Verlegung von Gas- uns Glasfaseranschlüssen im Bereich der Alpenblick- und Hauptstraße sowie die Querungshilfe von Bach nach Hinterberg. Dass nun alles gleichzeitig auf die Gemeinde zugekommen sei, habe sich leider so ergeben, weswegen Achatz sich für diese unabänderliche Misere entschuldigte. Dass der erste Bauabschnitt in Heimen von der südlichen Zufahrt bis einschließlich der oberen 90-Grad-Kurve nun fertiggestellt und geteert werden könne, sei allerdings erfreulich. Dank einiger Vorarbeiten könne nun der zweite Abschnitt bis um Ortsausgang im Osten in Angriff genommen werden, so dass man gut im Zeitplan liege. Mit einer Bitte wandte sich der Bürgermeister an die Bewohner Heimens: Gastgeber sollten ihre Feriengäste über die besondere Verkehrssituation rechtzeitig informieren. Ansonsten verwies er bei allen Unstimmigkeiten und Fragen auf den jeden Donnerstag um 10 Uhr stattfindenden Gesprächstermin mit ihm und der Bauleitung vor Ort.

Tempolimits werden missachtet - wie die Gemeinde Hopferau reagiert

Dass die Vollsperrung der OAL2 zwischen Lehern und der Abfahrt nach Buchen zu einem Mehr an Verkehr auf der Strecke Lehern-Wiedemen-Benzen führt, war bekannt, weniger - dass sich etliche Verkehrsteilnehmer nicht an die bestehenden Tempolimits halten. Dem soll nun mit einem mobilem Tempo-Anzeige­gerät entgegengewirkt werden.

Verkehrsbehinderungen im Spätherbst in der Hauptstraße

Vergleichbares lässt sich auch zur Verlegung von Gas- und Breitband-Ver­legung sagen: Man arbeite mit Hochdruck, um noch vor Wintereinbruch fertig zu werden, hieß es im Gemeinderat. In diesem Zusammenhang verwiesen Bürgermeister Achatz sowie sein Stellvertreter Xaver Dopfer darauf, dass im Spätherbst mit Verkehrsbehinderungen auf der Hauptstraße gerechnet werden müsse: Da sich der nordöstlich verlaufende Bürgersteig nicht für weitere Leitungen eigne, müsse die gegenüberliegende Straßenseite geöffnet werden, wie es derzeit zum Beispiel in der Alpenblickstraße der Fall sei. Insofern sei auch hier mit Einschränkungen bis Sperrungen zu rechnen.