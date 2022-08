Wo kommt eigentlich das Gas im Ostallgäu her?

Von den steigenden Kosten für Gas sind im südlichen Ostallgäu rund 3000 Haushalte betroffen. Droht der Region ein Engpass?

26.08.2022 | Stand: 14:43 Uhr

Fenster zu plus Heizung aufdrehen ergibt warme Wohnung. Eine einfache Rechnung, die bislang gut aufging. Szenarien, bei denen aber plötzlich kein Gas mehr zum Heizen zur Verfügung steht, sind in diesen Tagen nicht mehr undenkbar. Oder doch nicht? Wir haben nachgeforscht, wo unser Gas im südlichen Ostallgäu überhaupt herkommt und wie es um die Versorgung bestellt ist. Zudem gehen wir der Frage nach, ob im Ostallgäu ein Engpass droht.

Wer heizt mit Gas?

Insgesamt 3000 Haushalte im südlichen Ostallgäu heizen mit Gas. Wie viele Privathaushalte das in den jeweiligen Kommunen sind, ist unterschiedlich (siehe Grafik). In der Stadt Füssen sind es beispielsweise 1400 von 7870 Haushalten (ohne Ferienwohnungen), die ans Gasnetz angeschlossen sind. Nicht alle Kommunen haben allerdings einen Anschluss: Die Gemeinde Halblech ist beispielsweise „nicht erschlossen“, teilt Erdgas Schwaben, der Versorger im südlichen Ostallgäu, mit.

Wo kommt das Gas her?

Schwaben Netz, das Tochterunternehmen, bezieht sein Erdgas bei verschiedenen deutschen Großhändlern. Aus welchen Quellen deren Gas genau kommt, ist dabei allerdings nicht gekennzeichnet. Der Anteil des russischen Gases im deutschen Gasverbundnetz betrage noch knapp zehn Prozent, teilt eine Sprecherin mit. Norwegen und die Niederlande sind weitere Lieferanten.

Wie gelangt Gas in Haushalte?

Deutschland wird von internationalen Quellen mit Erdgas versorgt. Damit es in die einzelnen Regionen transportiert werden kann, betreiben 16 Fernleitungsnetzbetreiber ein etwa 40.000 Kilometer langes Netz. So werde der überregionale und grenzüberschreitende Gas-Transport gewährleistet. Das Unternehmen mit seiner Tochter Schwaben Netz ist eine von knapp 700 regionalen Verteilnetzbetreibern. Sie transportieren das Gas im südlichen Ostallgäu weiter in die Kommunen und zu den Verbrauchern, also Industrie- und Gewerbebetriebe ebenso wie zu Familien. Einen Gasspeicher gibt es im Allgäu nicht, teilt das Unternehmen mit.

Droht ein Versorgungsengpass?

Schwaben Erdgas sagt: „Die Versorgung unserer Kundinnen und Kunden ist sichergestellt.“ Niemand müsse im Winter frieren. Das Unternehmen habe einen „politischen Versorgungsauftrag“, der in jedem Fall zuverlässig erfüllt werde. Um Ersatz für russisches Gas sorgen sich neben der Politik auch die Energieversorger. Und werde Gas in den Wintermonaten knapp, dann sind private Haushalte per Stufenplan der Bundesregierung besonders geschützt.

