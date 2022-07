Energienotstand im Winter: Füssen will keine Panik schüren, aber vorbereitet sein

Wie sich die Stadt Füssen auf einen denkbaren Gas- und Energienotstand im Winter vorbereitet. Schon jetzt werden Möglichkeiten zum Energiesparen geprüft.

Die Energiepreise explodieren, aber immerhin steht Energie noch zur Verfügung. Was aber, wenn Erdgas im Winter wirklich knapp werden sollte? Panik schüren will Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter nicht. Aber vorbereitet sein für den Fall der Fälle: Mit Mitarbeitern aus vielen Abteilungen hat er Überlegungen angestellt, wie sich die Stadt auf einen denkbaren Gas- und Energienotstand im Herbst oder Winter vorbereiten kann. Und wie die Kommune die Explosion der Energiepreise etwas abfedern kann. Auch für die Bürgerinnen und Bürger hat er Tipps parat.

Ob das Gas im Winter wirklich zur Mangelware wird, kann bislang niemand sicher sagen. Doch in vielen Kommunen wird der Krisenfall bereits vorbereitet und nach Möglichkeiten gesucht, die immer teuer werdende Energie einzusparen. Die Stadt Augsburg hat beispielsweise beschlossen, die Fassaden historischer Gebäude nicht mehr zu beleuchten – auch werden dort die Freibäder kälter. Doch was ist in Füssen geplant?

Bürgermeister von Füssen: "Wir müssen vorausschauend planen"

Eichstetter arbeitet seit seinem Amtsantritt im Krisenmodus. Erst die Corona-Pandemie mit den diversen Lockdowns, dann der Ukraine-Krieg mit den Flüchtlingen, im Zuge dessen die rasante Inflation und natürlich Füssens Finanzprobleme. Was erwartet er jetzt für den Herbst und Winter? Die nächste Corona-Welle plus einen möglichen Gas-/Energienotstand, sagt der Rathaus-Chef. Wobei er betont: „Ich will keine Panik schüren, aber für den Fall der Fälle überlegen, was dann zu tun ist. Wir müssen vorausschauend planen.“ (Lesen Sie auch: "Nicht in Panik verfallen": So gehen Oberallgäuer Gemeinden mit steigenden Energiepreisen um)

3000 Laternen in Füssen: 160.000 Euro im Jahr

Stadtwerke, Bauhof und weitere Abteilungen haben einen Krisenplan aufgestellt. „Die Stadt Füssen rüstet sich für den Notfall, soweit es eben möglich ist“, sagt der Rathaus-Chef. Klar sei aber, dass sich die Kommune nicht autark versorgen könne, sondern auf externe Energie angewiesen sei. Daher sei das Energiesparen schon jetzt ein Thema. Etwa bei den 3000 (!) Laternen im Stadtgebiet. Die zu beleuchten, kostete 160.000 Euro im Jahr. Bislang. Denn auch hier sind die Kosten gestiegen. Eichstetter rechnet nun mit 250.000 Euro. Daher werde gerade geprüft, Teile der Straßenbeleuchtung früher abzuschalten oder nur noch die Laternen auf einer Straßenseite anzuschalten. Auch die Beleuchtung des Hohen Schlosses steht auf der Streichliste. Was sonst noch geklärt und vorbereitet wurde:

Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung sind auch im Notfall sichergestellt. Hier ist man von Gas unabhängig, zudem wurde mit den Elektrizitätswerken Reutte (EWR) besprochen, dass für diese Aufgaben eine „100-prozentige Versorgungssicherheit“ besteht. Auch die Kläranlage wäre von einem Gas-Lieferstopp nicht betroffen, „da wir auf andere Energieträger wie Klärgas, Heizöl und Strom zurückgreifen können“, erklärt Eichstetter. Bei einem Stromausfall stehe ein mobiles Diesel-Notstromaggregat zu Verfügung.

Bei Stromengpass in Füssen: Feuerwehren trotzdem "jederzeit einsatzfähig"

Die Feuerwehren in Füssen, Weißensee und Hopfen am See seien „jederzeit einsatzfähig“, versichert der Bürgermeister. Bei einem Stromengpass oder Totalausfall würden die drei Feuerwehrhäuser „mit einer Fremdeinspeisung weiter betrieben“.

Beim Bauhof – wie auch bei anderen Abteilungen – sind die Fahrzeuge permanent vollgetankt. Die Tankstelle beim Bauhof könnte bei einem Notfall auch beispielsweise für Feuerwehr, Polizei oder THW bereit stehen. (Lesen Sie auch: Folgen der Gaskrise: Im Wonnemar Sonthofen wird das Wasser kälter)

Bei einem Totalausfall der Energieversorgung könnte die IT im Rathaus – und damit auch alle Bürgerdienste – innerhalb von zwei bis drei Stunden wieder anlaufen, versichert Eichstetter mit Blick auf ein Notstromaggregat. Zudem habe jeder Amtsleiter ein 29-seitiges Notfallhandbuch. Allerdings würde es kühl werden: Denn das Rathaus wird mit Gas geheizt, die Heizung bliebe im schlimmsten Fall ausgeschaltet. Dann wäre „Jacken-Betrieb“ für den Bürgermeister und die Beschäftigten angesagt.

Auch die Bürgerinnen und Bürger sollten für den Fall der Fälle gerüstet sein, wünscht sich Eichstetter. Als hilfreiche Lektüre verweist er auf den „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Zudem sollte man schon jetzt Strom und Gas sparen (Licht aus, Heizung runter schalten). Das helfe, die Nebenkostennachzahlungen 2023 gering zu halten. Dafür sollten die Bürger schon jetzt höhere Rücklagen bilden oder mehr Vorauszahlungen leisten, „damit nicht das böse Erwachen einer hohen Nachzahlung kommt“.

Bei all dem hofft Eichstetter, dass kein Versorgungsstopp kommt. Doch tritt er doch ein, wolle die Stadtverwaltung darauf vorbereitet sein.

