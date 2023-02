Gaudiwurm in Rieden: Pfiffig und bestens gelaunt

Der Riedener Gaudiwurm lockt viele Faschingsbegeisterte an. Teilnehmende Gruppen begeistern mit ihrem Ideenreichtum.

19.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Riedener Gaudiwurm hat auch bei seiner 27. Auflage alles gezeigt, was einen Faschingszug ausmacht: Pfiffige Fußgruppen, die an Ideenreichtum nichts zu wünschen übrig ließen, fantasievoll gestaltete Themenwagen und Kapellen, die dem Ganzen eine musikalische Note gaben und zum Klatschen und Mitsingen animierten.

Bis zu 4000 Zuschauer in Rieden

Dicht gedrängt standen die Zuschauerinnen und Zuschauer – es mögen 3500 bis 4000 gewesen sein – entlang der Route durch die Forggensee-Gemeinde. Oft fantasievoll als Eisbär, Biene Maja, Blumenmädchen, Cowboy/-girl oder Polizistin verkleidet und bestens gelaunt beklatschten sie den vorbeiziehenden Zug. Neben den örtlichen Vereinen, wie des ZSKA Rieden mit seiner Persiflage auf die Winterspiele 2034 in Katar, die Trachtler mit dem Thema „Wald“ oder die Wahrsager des Schützenvereins „Jägermeister“ und natürlich der heimischen Musikkapelle am Anfang des Zuges, gaben unzählige „Faschingsnarrische“ aus dem gesamten Füssener Land ihr Stelldichein. Am weitesten angereist waren die „Waldgeister“ aus Engetried (Günztal) und die Faschingsgilde aus Zaisertshofen im Unterallgäu.

Auf dem Dorfplatz in Rieden wird das Finale gefeiert

Mit dem Ausklang des närrischen Treibens am Dorfplatz, wo die örtlichen Vereine ihre Buden aufgestellt hatten, um die vielen Gäste mit Speisen und Getränken zu bewirten, ging der Faschingszug 2023 bei bester Stimmung bis in die späten Abendstunden seinem Ende entgegen.

Lesen Sie auch: "Blutsauger erobern nachts Hopferau"