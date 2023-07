Geierwally als Alpen-Western in Elbigenalp

Die leicht erneuerte Fassung des Ursprungsstücks findet zum Auftakt der Jubiläumssaison viel Zustimmung. Wegen der großen Nachfrage gibt es Zusatztermine.

Realität und Mythos zweier willensstarker Frauen haben auch bei der Premiere zum 30-Jahr-Jubiläum die Besucher begeistert in der ausverkauften Geierwally Freilichtbühne im Lechtaler Ort Elbigenalp, genannt „das Duarf“. Zur Aufführung kam das Ursprungsstück „Die Geierwally“, dem der künstlerische Leiter Bernhard „Berny“ Wolf eine der Entwicklung der Zeitläufte angeglichene Erneuerung verpasste. Und Elke Hartmann inszenierte als erste weibliche Regisseurin auf der Bühne in der Bernhardstalschlucht mit genauso viel Bedacht wie gleichzeitig immensem Probenfleiß das Stück, das die gesellschaftlichen Zwänge und Diskriminierung – vor allem der Frau – Mitte des 19. Jahrhunderts aufgreift. Für einzelne der 17 noch folgenden plus zwei Sonderaufführungen gibt es noch Plätze.

Gesellschaftliche Schieflage

„A Mann isch an Mann, a Weib isch a Gscher“: Der Mann ist der Herr, die Frau ist nur nervig. Diese gesellschaftliche Schieflage vor eineinhalb Jahrhunderten zeigt das Stück auf. Da ist zum einen die reale Person der Anna Stainer-Knittel. Als junge Frau nimmt sie unter Lebensgefahr mutig ein Adlernest aus. Sie schafft es als erste weibliche Studentin auf eine private Münchner Kunstschule und wird eine erfolgreiche Landschafts- und Blumenmalerin. Ihren Ehemann wählt sie gegen den elterlichen Wunsch.

Nur diese zwei Fakten verwoben alle Geierwally-Autoren und Filmemacher, von Wilhelmine von Hillern bis zu Felix Mitterer, mit der Roman-Protagonistin Walburga „Wally“ Stromminger. Die Romanfigur lebt mit ihrem geliebten Geier, bricht mit ihrem Vater, da der den von ihr erwählten „Bären-Josef“ als Schwiegersohn ablehnt. So muss sie als Einsiedlerin auf die Alm, unbeugsam und stolz. Als sie zurückkehrt ins Tal, nimmt das Schicksal seinen Lauf.

"Klein angefangen, groß gewachsen"

Zurück zur Premiere: „Klein angefangen, groß gewachsen“, beschreibt Geierwally-Obmann Marc Baldauf drei Jahrzehnte Entwicklung in einmaliger Naturkulisse: Im Blickfeld der Besucher die Felswand, im Rücken der rauschende Bernhardsbach. Dazwischen die in den letzten Jahren erneuerte und modernisierte Bühne samt Licht, Ton & Co. Vor dreißig Jahren hatte der Tiroler Autor Felix Mitterer das Stück für die Elbigenalper Bühne geschrieben, das ursprünglich im Ötztal angesiedelt war. Seine erste Geierwally war Claudia Lang-Forcher, Ekkehard Schönwiese hatte Regie geführt. Heute sind 50 Darstellende auf und interne Helfende hinter der Bühne tätig.

Walburga „Wally“ Stromminger wird von Hannah Scheidle kraftvoll dargestellt – sie lässt sich sogar die 20 Meter hohe Felswand abseilen. Meist näher oder weiter von ihr entfernt wird sie begleitet von „ihrem“ Geier, den die vorjährige „Reiche Lisabeth“-Darstellerin Simone Kammerlander stumm und geheimnisvoll darstellt. Der dominante Vater Stromminger (Peter Haider) versucht, den kraftvoll agierenden „Bären-Josef“ (Manuel Walch) abspenstig zu machen. Lieber hätte er als Schwiegersohn den reichen Vinzenz Gellner (Bernhard Wolf), der sich zum zunehmend herrischer Macho entwickelt. Der Szenenapplaus schon nach einer Viertelstunde bewies: Die etwas erneuerte Fassung der Geierwally zu einer Art Alpen-Western traf voll den Nerv des Publikums. Wie sagte doch Regisseurin Elke Hartmann: Diskriminierung ist leider immer zeitgemäß, auch heute noch.

17 Vorstellungen sind fast ausverkauft

Da die weiteren 17 Aufführungen weitgehend ausverkauft sind, gibt es zwei Zusatztermine : Sonntag, 16. Juli, und Donnerstag, 17. August.