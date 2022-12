Gelungener Saisonstart für junge Biathtleten aus Nesselwang

Nesselwanger Schülerbiathleten können beim Wettkampf in Ruhpolding überzeugen. Es gibt sogar zwei Tagessiege.

18.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Bei den ersten Wettkämpfen auf Schnee der bayerischen Biathleten in Ruhpolding haben Nachwuchstalente des SK Nesselwang ihre gute Form unter Beweis gestellt. Zwei Sportler konnten sich sogar einen Tagessieg sichern: Ben Wörle und Vinzenz Martin.

Kräftemessen mit der Konkurrenz

Mit neun Sportlern vom SKN machten sich die Trainerinnen Lena und Karina Haslach auf den Weg zur Chiemgau-Arena. Dank des Neuschnees und der winterlichen Temperaturen konnten die Wettkämpfe unter besten Bedingungen stattfinden. Am ersten Tag stand ein Sprintrennen und tags darauf ein Einzelwettkampf auf dem Programm. Die Athleten des SKN freuten sich sehr auf ein erstes Kräftemessen mit der Konkurrenz. Da dieses Jahr noch nicht viel Schneetraining stattfinden konnte, waren alle schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.

Wörle und Martin ganz vorne

Die Athleten des SKN zeigten sich in guter Form und zwei Sportler holten sich einen Tagessieg. Ben Wörle war im Sprint der Klasse S13 Bester seines Jahrgangs, am zweiten Wettkampftag konnte er leider krankheitsbedingt nicht an den Start gehen. Vinzenz Martin gewann in der S12 den Einzellauf. Im Sprintrennen belegte er den dritten Platz.

Max Eberle, ebenfalls S12, konnte einen guten zweiten und dritten Platz erreichen. Lukas Diemer lief in der S14 mit Platz 3 und 2 auch gleich zweimal auf das Podest. Knapp am Stockerl vorbei kam Joseph Rid auf den 4. und den 7. Platz (S14). Als einziges Mädchen war diesmal Paula Köberle (S14) mit dabei, sie erzielte einen guten fünften und achten Platz. Bei den Ältesten der Schülerklasse S15 erkämpfte sich Johannes Brandl einen beachtlichen sechsten und siebten Platz. In der Schnupperklasse war Vinzent Rid (elf Jahre alt) am Start. Er konnte in seinen ersten beiden Rennen gleich zweimal einen zweiten Platz erreichen.

Anfang Januar geht's weiter

Nachdem der Start in die Saison gut geglückt ist, hofft das gesamte Team auf weitere erfolgreiche Wettkämpfe. Der nächste Bayerncup findet Anfang Januar in Finsterau/Bayerischer Wald statt. Danach geht‘s Mitte Januar zum Deutschen Schülercup nach Oberwiesenthal/Sachsen.