Gelungenes Gemeinschaftsprojekt in Halblech

Premiere gefeiert auf dem Kenzenparkplatz. Einem Weihnachtsmarktfan aus Börwang geht sogar das Herz auf „bei so einer Idylle hier“.

28.11.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Eine herrliche Atmosphäre und ein großes Angebot erwartete die Besucher der ersten Halblecher Waldweihnacht am Kenzenparkplatz. Schon von weitem waren die Klänge der Jagdhornbläser zu hören, die zur Eröffnung des Marktes am Samstagnachmittag spielten und wie viele andere Musikgruppen zur festlichen Stimmung beitrugen. Zahlreiche Besucher nutzen die Gelegenheit, nach zweijähriger Pause wieder einen Weihnachtsmarkt zu erleben. „Mit so einem Ansturm haben wir gar nicht gerechnet, wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Silvia Dressel, eine der Hauptorganisatorinnen den ersten Markttag.

Schnell zugreifen beim Adventskranz in Lieblingsfarbe

Da sich die Ortsteile Trauchgau und Buching erstmals zusammengetan haben, um die Veranstaltung gemeinsam auf die Beine zu stellen, bot sich den Besuchern am Wochenende eine vielfältige Auswahl. „Es ist schön, dass wir es gemeinsam durchführen, so ist es für den Einzelnen weniger Arbeit und das Angebot ist größer“, sagte eine der Marktfrauen. In liebevoller Handarbeit gefertigte Kleidungsstücke und Dekorationsartikel wurden ebenso angeboten wie traditioneller Weihnachtsschmuck. Wer einen Adventskranz in seiner Lieblingsfarbe wollte, musste schnell sein, denn die Nachfrage war groß. Locker und fröhlich ging es beim Retro-Foto-Shooting zu. Hier hatte man Gelegenheit, sich mit nostalgischer Skiausrüstung zu fotografieren – lustige Fotos garantiert. Als es dunkel wurde, kam der Lichterglanz, der einem Zirkuszelt glich, erst richtig zur Geltung, auch die Halblechbrücke war festlich und mit vielen Lichtern dekoriert. „Mir geht das Herz auf bei so einer Idylle hier,“ zeigte sich Ute Schnegg begeistert, die mit ihrem Mann Rudi extra aus Börwang gekommen war. „Ich bin Weihnachtsmarktfan und war schon auf vielen Märkten, aber hier ist es am schönsten,“ sagte sie. Genau in diesem Moment kamen die zauberhaften Stelzengängerinnen, die Besucher mit ihrem Auftritt zum Staunen brachten und Süßigkeiten an die Kleinsten verteilten. „Es ist cool hier“, waren sich auch die Jugendlichen Sarah und Lara einig.

Hirschgulasch und Schmalzgebackenes

An knapp 30 Ständen war auch kulinarisch viel geboten: neben heißen Seelen und Fladen gab es Gulaschsuppe, Bratwurst, Hirschgulasch und Schmalzgebackenes, wo sich teils lange Schlangen bildeten. „Die Leute sind heuer geduldig und freundlich, auch wenn sie mal warten müssen,“ berichteten die Frauen vom Glühweinstand. Die kleinen Besucher konnten sich am Lagerfeuer aufwärmen und dabei Würstchen und Marshmallows rösten. Melanie Erd war mit Mutter und Tochter aus Füssen zur Waldweihnacht gekommen – und lobte „die tolle Atmosphäre hier.“ Zum Verweilen luden verschiedene Bars ein, an denen teils Hochprozentiges angeboten wurde. An der Waldbar konnte man einen Blick über den gesamten Markt werfen und sich bei einem netten Gespräch die Getränke schmecken lassen. So erfreute sie sich am Samstag auch zu späterer Stunde noch großer Beliebtheit.