Gemeinde Prem wehrt sich gegen geplante Zentralisierung

Fortschreibung des Regionalplans Oberland bedrohe die Planungshoheit der Gemeinde. Mit weiteren kleineren Gemeinden Ablehnung formuliert.

22.11.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Sollte der Regionalplan Oberland so fortgeschrieben werden, wie er derzeit besprochen wird, kämen erhebliche Einschränkungen auf die Gemeinde Prem zu. Das beklagte jetzt der Gemeinderat, der eine ablehnende Stellungnahme beschloss. Im Regionalplan, der die Attraktivität des Oberlands als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum nachhaltig sichern soll, will der Planungsausschuss eine Festlegung verankern, die die Siedlungsentwicklung auf die Hauptorte der Kommunen lenkt. Außerdem will der Ausschuss regionale Entwicklungsschwerpunkte setzen. Nachdem für Prem die Voraussetzung für die Ausweisung als regionaler Entwicklungsschwerpunkt nicht gesehen wird, fällt die Gemeinde wie viele weitere Kommunen aus dem Konzept. „Im Rahmen einer interkommunalen Initiative der kleineren Gemeinden im Oberland wurde von Bürgermeister Harald Mansi (Gemeinde Wielenbach) eine Stellungnahme zur Ablehnung der derzeitigen Inhalte der geplanten Fortschreibung des Regionalplans erarbeitet“, hieß es im Premer Gemeinderat. Eine solche Ablehnung hat nun auch Prem formuliert.

Infrastruktur nur noch in größeren Gemeinden fördern?

Kommt der neue Regionalplan, dann wird die Infrastruktur nur in den favorisierten, größeren Gemeinden und Städten gefördert. Alles andere als attraktiv für die Einwohner kleinerer Orte, die Arbeitsplätze benötigen und auch im Zuge des demografischen Wandels die Heimatgemeinden für die älteren Mitbürger als lebenswert erhalten möchten, hieß es in Prem. Für die bestehende Bevölkerung, aber auch neue Arbeitskräfte müsse jedoch aus Premer Sicht jedes vorhandene Potenzial zur Wohnraumbeschaffung genutzt werden.

Bereits genug Einschränkungen und Maßgaben

Die Vorgaben des sparsamen und achtsamen Flächenverbrauchs seien Einschränkung und Maßgabe für die Kommunen genug. Nun müsse man sich nicht auch noch durch einen Regionalplan weiter einschränken lassen, der vorsieht, einen Hauptort innerhalb der Gemeinde festzulegen. Die Planungshoheit sollte weiterhin bei der Gemeinde bleiben. Außerdem sei das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden verfassungsmäßig geschützt. Darüber hinaus gelte bundesweit und verfassungsgemäß der Grundsatz der gleichen Lebensverhältnisse für Stadt und Land.

Gleichwertige Lebensverhältnisse haben Verfassungsrang

Weiter heißt es in der Stellungnahme der Gemeinde Prem: „Seit Jahren betreibt der Freistaat mit der Verlegung von Ministerien und Landesbehörden in strukturschwache Regionen enorme finanzielle Anstrengungen, um abgehängte Bereiche aufwerten zu können und dort gleichwertige Lebensverhältnisse zu fördern. Auch die Bürgerinnen und Bürger haben per Volksentscheid ,gleichwertige Lebensverhältnisse’ als Staatsziel in die bayerische Verfassung geschrieben. Wieso soll in unserer Region mit einem derartig formulierten neuen Regionalplan das Gegenteil betrieben werden?“