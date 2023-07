Wieviel Wasser soll er fassen? Diskussion über Hochbehälter in Seeg

Gemeinderat Seeg berät über Neubau und Sanierung des Trinkwasserspeichers in Aufmberg. Ein Beschluss bleibt noch aus. Die Gründe dafür

Den aktuellen Stand der Planung zur Teilsanierung des Kanals im Bereich Senkeleweg stellte Dopfer, die örtliche Fachfirma für Kanalsanierung, im Seeger Gemeinderat vor. Die Entwässerungsmaßnahmen schätzt Dopfer auf 35.500 Euro, davon entfallen 28.800 Euro auf die Erneuerung der Anlagen in offener Bauweise, die eine örtliche Baufirma ausführen wird. Der Rat beschloss, die Planung und die Ausschreibung der Maßnahme an die Firma Dopfer zu vergeben.

Diskussion über die Kapazität des Hochbehälters in Seeg

Die vorgesehene Sanierung sowie der Neubau eines Hochwasserbehälters im Ortsteil Aufmberg veranlasste die Seeger Ratsmitglieder zu umfangreicher Diskussion. Dabei drehten sich die Wortbeiträge überwiegend um die Kapazität, die die Anlage künftig haben sollte. Das Ingenieurbüro Bianchi hatte grundlegende Informationen und einen Vorentwurf in die Ratssitzung mitgebracht. Die Wasserreserve solle bei 200 Kubikmeter pro Tag liegen, wie auch Zweiter Bürgermeister Lorenz Schnatterer bestätigte. Ratsmitglied Josef Gast wollte wissen, woher die bisherige jährliche Steigerung des Wasserverbrauchs von drei Prozent komme. Genaueres wisse man nicht, vermute aber, dass dies mit dem Wachstum der Kommune in den vergangenen Jahren zu tun habe, sagte das Fachbüro.

Vorhandener Brunnen in Seeg reicht laut Planer aus

Bei den verhältnismäßig niedrigen Verlustmengen von sechs Prozent geht das Ingenieurbüro davon aus, dass bei angenommener Steigerung des Verbrauchs von zwei Prozent der vorhandene Brunnen ausreichen würde. Ratsmitglied Ludwig Mayer wollte wissen, ob man die Schadensstellen kenne, die zum Wasserverlust führen. Bianchi erläuterte, dass diese teilweise bekannt seien.

Ratsmitglied Richard Dopfer möchte, dass man sich bei der Prognose mehr an der Vergangenheit orientiert, also etwa bei einem Prozent. Bianchi könnte sich auch einen Mittelwert von 1,5 Prozent vorstellen. Aber auf die Frage von Schnatterer, wie sich die Kosten entwickeln, wenn man von einem auf zwei Prozent wechseln würde, wandte Bianchi ein, dass man an einen Stahlbehälter nicht so einfach anbauen könnte.

Warum es beim Hochbehälter in Seeg Büroräume braucht

Warum sehen die Planungen eine Werkstatt und Büroräume vor? Auf diese Frage von Josef Gast erläuterte der Fachmann, dass dies mittlerweile Vorschrift sei. Die entsprechende Umrüstung müsse bis 2026 vollzogen sein. Das Ratsgremium war allerdings der Meinung, dass die Dimension des Gebäudes kleiner gestaltet werden soll. Es seien auch keine drei Garagen nötig, Werkstatt und Lager hingegen wurden als sinnvoll erachtet.

Zudem solle zunächst der Verbrauch der vergangenen zehn Jahre nochmals analysiert werden. Zur Höhe der gewünschten Steigerung konnte jedenfalls noch kein Beschluss gefasst werden. Demnächst soll ein Vororttermin stattfinden.