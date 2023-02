Gemeinderat Seeg lehnt Entlastung der Haushaltsrechnung wegen Gerüchten im Dorf ab

Der Gemeinderat Seeg tagt nach der Verhaftung von Bürgermeister Markus Berktold wieder und spricht über den Haushalt. Eine Prüfung soll Klarheit zu bringen.

08.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das Interesse war groß, kaum reichten die Stühle im Sitzungssaal des Seeger Rathauses aus, als der Gemeinderat zum ersten Mal nach der Verhaftung von Bürgermeister Markus Berktold zusammenkam und über die Haushaltsrechnung 2021 debattierte. Zwar stimmte das Gremium aufgrund der Rechnungsprüfung der Haushaltsrechnung zu. Die Entlastung aber verweigerte der Rat vorläufig.

Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag muss in Seeg neu kalkuliert werden

Die Haushaltsrechnung hatte der Rechnungsprüfungsausschuss unter Vorsitzendem Walter Settele (Gemeinsame Zukunft Seeg, GZS) sowie Josef Gast (Demokratische Bürger Seeg, DBS), Maximilian Schneider (GZS) und Lorenz Schnatterer (GZS) geprüft. Laut Settele habe man sich hauptsächlich Außerplanmäßiges im Bereich der Vermögensrechnung angeschaut. So stellte der Ausschuss fest, dass der Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag neu kalkuliert werden sollte. Geklärt haben sich die Mehrkosten, die beim Bau des Geh- und Radwegs von Seeg Richtung des Kreisels bei Enzenstetten angefallen sind. Die vom Landratsamt geforderte Trinkwasser-Notverbindung sei im Rat zwar besprochen worden, aber Beschlüsse erfolgten nicht und müssen nachgeholt werden. Im Notfall gibt es nun eine Verbindung von Seeg nach Eisenberg. Schließlich vermisste der Prüfungsausschuss Informationen, wie es um die Themen Hochbehälter und Loipenspurgerät steht.

Gemeinderat Seeg stimmt Jahresrechnung zu, lehnt aber Entlastung ab

Nach dem Rechenschaftsbericht durch Kämmerin Karina Reitemann und aufgrund der Prüfung beschloss der Gemeinderat die Jahresabrechnung als festgestellt. Die Entlastung jedoch verweigerte er. Ein Grund: Im Ort gehen Gerüchte herum, das Gremium sei zu wenig aktiv gewesen.

Josef Gast regte an, zunächst eine überörtliche Prüfung, beispielsweise durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband, durchführen zu lassen. Ob eine überörtliche Prüfung durch das in erster Instanz eigentlich zuständige Landratsamt komme, könne man derzeit nicht sagen, informierte die Kämmerin.

Schnatterer bekräftigte: „Wir sind völlig offen und transparent. Wir stellen uns einer Prüfung nicht entgegen“. Das genügte Ludwig Mayer (DBS) nicht. Er fragte, ob die Gemeinde nicht eine außertourliche Prüfung beantragen könnte. Ja, meinte die Kämmerin, gab allerdings zu bedenken, dass die letzte rund 10.000 Euro gekostet habe. Auch Richard Dopfer (DBS) wollte nicht ohne Prüfung die Entlastung erteilen. Am Ende beschloss der gesamte Gemeinderat mit einer Gegenstimme, eine überörtliche Prüfung abzuwarten. Vorher aber solle die Kämmerin prüfen, wer diese Prüfung durchführt, wie lange sie dauert und was sie kostet.

