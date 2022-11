Gemeinsamkeit pflegen auf dem Adventsmarkt in Hopferau

Ein Hauch von Friedlichkeit überlagert am Schloss zu Hopferau das Weltgeschehen zumindest für einige Zeit etwas. Besucher kommen auch aus dem Außerfern.

27.11.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Nach der coronabedingten Zwangspause konnte die vorweihnachtliche Zeit in Hopferau wieder festlich eingeläutet werden mit allem, was einem diesbezüglich lieb und teuer ist, dem Adventsmarkt am Schloss. Und darauf schienen die Menschen nur gewartet zu haben: Dabei waren es nicht nur Hopferauer und deren direkte Nachbarn, die bald die Schlossallee bevölkerten, sondern auch Besucher aus benachbarten Landkreisen und dem Außerfern – die Parkmöglichkeiten waren jedenfalls schnell bis auf den letzten Platz ausgereizt.

