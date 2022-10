Mauscheleien bei Grundstücksverkäufen? Füssens Bürgermeister reagiert auf Vorwurf

Harald Vauk meldet sich mit einem Gerücht im Stadtrat: Bei den städtischen Liegenschaften kämen immer die Gleichen zum Zug. Was der Rathaus-Chef dazu sagt.

08.10.2022 | Stand: 05:46 Uhr

Wird beim Verkauf von städtischen Gebäuden und Grundstücken gemauschelt? Diesen Eindruck erweckte zumindest Harald Vauk, der sich in der Bürgerfragestunde des Füssener Kommunalparlamentes zu Wort meldete. Den Vorwurf wies Bürgermeister Maximilian Eichstetter entschieden zurück und riet Vauk, vorsichtig mit solchen strafrechtlich relevanten Vorwürfen zu sein.

„Die Liegenschaften der Stadt werden immer unter den Gleichen verteilt", habe er von Füssenern gehört, meldete sich Vauk bei der Bürgerfragestunde zu Wort. Könnte es also sein, dass im Zuge der Haushaltskonsolidierung – hier wird auch der Verkauf von Liegenschaften erörtert – sich einige wenige bereichern könnten?

Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter weist Mauschelei-Vorwürfe zurück

Ein Vorwurf, den Eichstetter mit aller Entschiedenheit zurückwies. Die Ausschreibungen von Grundstücken und Gebäuden seien „mehr als transparent“, denn auch auf Internet-Plattformen der Immobilienbranche lege die Stadt alles offen. Er distanziere sich ganz klar von der Behauptung, dass bei diesen Geschäften irgendetwas intransparent laufe. Der Stadtrat und die Verwaltung würden „sehr genau“ darauf schauen, dass alles rechtmäßig ablaufe.

Eichstetter verwies zudem darauf, dass in seiner Amtszeit Datenschutz- und Compliance-Schulungen für die Mitarbeiter eingeführt wurden (Compliance umschreibt Regeltreue in Unternehmen, also die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Kodizes). Doch nun seien Vorwürfe einer Straftat in den Raum gestellt worden, hielt der Bürgermeister fest.

Eichstetters Empfehlung an Vauk: Vorsichtig sein bei solchen Vorwürfen

Der Bürgermeister empfahl Vauk, „vorsichtig zu sein mit solchen Vorwürfen" – oder diese der Polizei zu melden. Der Angesprochene ruderte daraufhin zurück und meinte, die Vorwürfe könnten sich auch auf frühere Jahre beziehen. Er sei den Verantwortlichen dankbar, wenn dies inzwischen abgestellt sei, sagte Vauk. Eichstetter hatte zuvor erklärt, dass man „gottfroh" sein sollte, wenn Einheimische Liegenschaften erwerben und für andere Füssener entwickeln würden.

