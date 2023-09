So war der "Tag der Ausbildung" im Gewerbegebiet Steingaden

37 Ausbildungsbetriebe stehen am "Tag der Ausbildung" in Steingaden bereit, um Schülerinnen und Schülern aus der Umgebung für ihre Berufe zu begeistern.

27.09.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Von einem Stand zum nächsten geschoben werden, am Ende des Tages einen Stapel voller Broschüren in der Hand halten und doch nicht so recht wissen, welche Ausbildung nun die richtige ist. "Ausbildungsmessen können sehr eintönig sein", sagt Sonja Weindl-Jantsch, erste Vorsitzende des Gewerbeverbands Steingaden. Darum hat sie vor gut zwei Monaten das Pilotprojekt "Tag der Ausbildung" im Gewerbegebiet Steingaden initiiert. Schülerinnen und Schüler von der siebten bis zur zehnten Klasse aus Schongau, Steingaden und Roßhaupten kommen an diesem Vormittag auf das Gelände. Dort informieren sie sich für Ausbildungen bei 37 Betrieben, von der Bäckerei über die Floristik bis hin zur Bank.

