Gläubige aus Füssen beten in voll besetzter Kirche für Ukraine

Die aktuellen Ereignisse lassen auch Christen in Füssen nicht kalt. Sie treffen sich konfessionsunabhängig in Füssen zum Gebet. Was die Pfarrer sagen.

28.02.2022 | Stand: 15:12 Uhr

Aufgrund des Krieges in der Ukraine hat der ökumenische Arbeitskreis Füssen am Samstag zu einem Friedensgebet aufgerufen. Der Arbeitskreis besteht aus Gläubigen der syrisch-orthodoxen, der katholischen, der evangelisch-lutherischen sowie der Freien Evangelischen Kirche und des Jesus Hauses. Sehr viele Bürger waren diesem Aufruf gefolgt, sodass die evangelische Christuskirche am Samstag bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Christen beten in Füssen für Frieden in der Ukraine

Den Gläubigen ging es in der äußerst beunruhigenden Zeit darum, die Menschen in der Ukraine in ihr Gebet einzuschließen. So wurde der Gottesdienst feierlich eröffnet mit dem Lied „Meine engen Grenzen“. Danach trug der evangelische Pfarrer Peter Neubert Psalm 23 vor („Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“). Dem katholische Pfarrer Frank Deuring ging es in seinen Worten darum, dass man zu Gott voller Vertrauen beten könne und Gott auch daran erkennen könne, dass er Frieden will.

Gläubige in Füssen gedenken der Opfer im Ukraine-Konflikt

Im Weiteren ging es um den persönlichen Austausch der Gläubigen: Warum sind wir hier? Wofür möchten wir beten? Einige trugen dabei ihre Gebete vor. Im abschließenden Gebet gedachte man der Menschen, die unter diesem Krieg besonders zu leiden haben und rief Gott auf, ihnen Engel zu senden: „Hilf uns, dass wir Frieden finden“.