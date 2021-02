Gleitschirmpilotin stürzt am Buchenberg ab

Die 54-Jährige verletzte sich schwer. Die Bergwacht war im Einsatz, um die Frau zu retten.

27.02.2021 | Stand: 12:24 Uhr

Eine Gleitschirmpilotin ist am vergangenen Mittwochnachmittag am Buchenberg bei Halblech abgestürzt. Die 54-Jährige war kurz nach dem Start alleinbeteiligt in einer Thermik zu stark nach links abgedreht und sank etwa zehn bis 15 Meter ab, berichtet die Polizei. Sie stürzte auf den Steilhang und verletzte sich schwer an der Wirbelsäule.

Bergwacht rettet die Verletzte

Die Bergwacht barg die verletzte Gleitschirmfliegerin und ihre Ausrüstung. Durch einen Rettungshubschrauber kam die verletzte Pilotin in ein Krankenhaus. Der Flugunfall wurde erst am Freitag der Polizei gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen führte ein Flugfehler zu dem Unfall.