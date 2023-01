Goldene Nessel geht in diesem Jahr an zwei Sportfunktionäre

Seit vielen Jahren sind Thomas Fricke und Kurt Zocher in örtlichen Vereinen aktiv. Nun haben sie die Goldene Nessel von Nesselwang erhalten.

07.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Goldene Nessel verlieh die Marktgemeinde Nesselwang in diesem Jahr an die beiden Sportfunktionäre Thomas Fricke und Kurt Zocher. Bürgermeister Pirmin Joas bezeichnete die Verleihung der Auszeichnung als Höhepunkt im Jahresverlauf des Marktes und somit auch als einen Glanzpunkt beim Neujahrsempfang, in dessen Rahmen die Auszeichnung übergeben wird.

Goldene Nessel in Nesselwang ehrt besondere Menschen

Aus dem Handlungsfeld „Soziales, Kultur und Sport“ des Ortsentwicklungsprozesses Lebenswertes Nesselwang sei die Goldene Nessel entstanden. Ehrenamt, Bürgerengagement und Freiwilligenarbeit von Menschen und Organisationen würden damit hervorgehoben. Die im Ehrenamt geleistete Arbeit soll mit der Goldenen Nessel gewürdigt und herausgehoben werden. Der Verleihungsausschuss aus drei Vertretern der Bürgerwerkstatt Kultur, den Chefs der vier Ratsfraktionen sowie dem Ersten Bürgermeister hatten für dieses Jahr Fricke und Zocher auserkoren.

Thomas Fricke ist seit 1978 Mitglied im Tennisclub Nesselwang. Seit 1983 als Mannschaftsspieler, hier zunächst in der Jugend. Später folgte die Ausbildung zum staatlichen Übungsleiter mit Trainerschein. 1986 war Fricke Jugendwart, von 1987 bis 1991 Sportwart, seit 2014 ist er erster Vorstand. Bis heute ist Fricke Spieler in der ersten Herrenmannschaft. Sei Jahrzehnten ist er Organisator und Trainer der Übungen des Tennisnachwuchses, außerdem ist er Mitglied in mehreren Vereinen. Fricke hat auch Ehrungen durch den Bayerischen Tennisverband bekommen. Außerdem hat er aktiv an der Umsetzung des Beachplatzes mitgewirkt und ist Förderer der Nesselwanger Sportjugend und Ideengeber des Vereins

Kurt Zocher ist über das Allgäu hinaus bekannt - als Zeitnehmer