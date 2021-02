Größerer Polizeieinsatz in Füssen: Hintergründe noch unklar

In den Sozialen Netzwerken diskutieren User über einen Polizeieinsatz in der Füssener Innenstadt. Aus taktischen Gründen nennt die Polizei keine Details.

24.02.2021 | Stand: 10:22 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Füssener Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. In den Sozialen Netzwerken sind Videos und Fotos aufgetaucht, auf denen neben mehreren Polizeifahrzeugen auch Feuerwehrautos zu sehen sind. Nutzer der Plattformen sprechen von einer Razzia wegen illegalen Glückspiels.

Polizei bestätigt grundsätzlich einen Einsatz

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt die Pressestelle der Polizei grundsätzlich einen Einsatz in Füssen, macht aber aus taktischen Gründen keine weiteren Angaben zu dem Fall. Nur so viel: Die operativen Maßnahmen laufen noch und betreffen nicht nur die Stadt Füssen.

Auf einem der im Netz aufgetauchten Fotos sind zum Beispiel mehrere Polizeiwagen in der Luitpoldstraße zu sehen.

