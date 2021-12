„Größte Geburtstagsfeier der Welt“ macht Mut

Geistliche im Füssener Land ermuntern Gemeinden, das Geschenk Jesu anzunehmen. „Wir brauchen Weihnachten nicht zu retten, es rettet uns“, betont Pater Ralf.

26.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Bei den Metten und Christvespern in der Heiligen Nacht im Füssener Land haben die Geistlichen die Frohe Botschaft der Geburt Christi den derzeit schwierigen Umständen gegenübergestellt. Jesu sei in die Welt gekommen, um den Bedürftigen zur Seite zu stehen.

Im pandemiebedingt kleinen, fast familiären Kreis, feierten die Gläubigen in der Franziskanerkirche St. Stefan in Füssen in der Christmette die Geburt des Herrn. In diesen Tagen stelle sich oft die Frage: Wie Weihnachten retten?, sagte zur Begrüßung Pater Ralf, der Guardian des Klosters. Die einfache Antwort sei: „Wir brauchen Weihnachten nicht retten, es rettet uns.“ Man feiere an Weihnachten, dass Gott einem nicht irgendetwas schenke, er schenke den Gläubigen sich selbst, er knüpft unzertrennbare Bande zwischen sich und ihnen. „Das heißt für uns: Immer neu anfangen, die Menschwerdung Gottes ernst zu nehmen“, fuhr Pater Ralf fort.

Gott im Alltäglichen entdecken

An die Menschwerdung Gottes glauben heiße mit der Möglichkeit rechnen, ihn im Gewöhnlichen, Menschlichen und Alltäglichen zu entdecken und zu erfahren. Nur da! Wenn nicht da, dann nirgends! Weihnachten und die Menschwerdung Gottes wollten jedem sagen: „Wenn Du dein Menschsein ausschöpfst und auszugestalten versuchst, kannst Du im Rahmen der Grenzen deines Menschseins Gott begegnen.“ So wie es in einem Weihnachtslied heiße: „Dich wahren Gott ich finde in meinem Fleisch und Blut; darum ich fest mich binde an dich, mein höchstes Gut“. Diese Erfahrung wünsche er allen zu Weihnachten und darüber hinaus, sagte Pater Ralf. Das intensive Erlebnis der Heiligen Nacht verstärkten Gabriele Kottermair an der Orgel und Gertraud Helmer an der Violine mit der feierlichen musikalischen Gestaltung der Christmette.

Jesus sieht die, die leicht übersehen werden

Mit Posaunenchor und Orgelklang erlebte die Heiligabendfestgemeinde in einer Christvesper in der Auferstehungskirche Pfronten die Erinnerung an die Geburt Jesu. Pfarrer Andreas Liedtke verdeutlichte in seiner Ansprache, Jesu liebender Blick gelte den leicht zu Übersehenden, den seitlich Umgeknickten und den Kleinsten. Für Jesu seien die Menschen „kein Vorgang und keine Fallnummer, bei ihm bist du, wer du bist und wie du bist, gesehen und geliebt, gewürdigt und gebraucht“. Bei Maria und Josef, so Liedtke in den Fürbitten, gingen die Gedanken an alle, die wie diese ihre Heimat verlassen müssten. Mit Blick auf die Hirten der Heiligen Nacht gelte die Fürbitte der Christen allen, die für geringen Lohn arbeiten sowie denen, die andere pflegen und ernähren. Ochs’ und Esel im Stall stünden in der Heilignacht-Fürbitte für die Schöpfung und die Tiere. „Mit den Menschen in Bethlehem bitten wir Gott für alle, die gering geschätzt werden und für alle, die nach Frieden Ausschau halten“, fuhr der Geistliche fort: „Mit den Sternen am Himmel wendeten wir uns an Gott für alle, die auf bessere Zeiten hoffen.“ Liedtke schloss: „Mit den Engeln bitten wir dich für alle, die mit lauter Stimme singen wollen und für alle, die große Freude verkünden.“ Die Lesung offenbarte diese Freude und mit „O du fröhliche“ schloss die Christvesper.

Spezielle Geschenke

„Christi Geburt“, so Pfarrer Hans Kummer zu Beginn der Christmette in St. Martin in Hopferau, „ist auch heute noch die größte Geburtstagsfeier weltweit.“ Dass coronabedingt das Gotteshaus nicht bis auf den letzten Platz besetzt sei, tue dem keinen Abbruch, auch nicht, dass das sonst übliche musikalische Festprogramm habe reduziert werden müssen. Geburtstagsfeste lebten nicht nur von der Anwesenheit der Gratulanten, sondern auch von den mitgebrachten Geschenken. Der Geistliche griff mit einer Erzählung das Geschehen der Geburt Christi in Bethlehem auf, die er kurz zuvor im Evangelium vorgetragen hatte: Engel forderten die Hirten auf dem Feld auf, zur Krippe zu kommen – von mitzubringenden Geschenken war bei der von Lukas aufgezeichneten „Weihnachtsgeschichte“ nicht die Rede, wohl aber von der Spontaneität der Menschen, die zum Kind beziehungsweise der Heiligen Familie eilten. Hier setzt die fiktive Geschichte Kummers ein: Im Traum sieht ein Junge den Zug der Hirten und reiht sich schließlich ein, muss jedoch feststellen, dass er im Gegensatz zu den biblischen Gestalten mit leeren Händen kommt, wobei sich nun Realität und Traum vermischen: „Was habe ich, was ich dem Kind schenken könnte?“, fragt sich der Junge, wobei ihm so mancher Misserfolg im alltäglichen Leben einfällt. Wie eine Erlösung müsse es ihm dann vorgekommen sein, dass dieser Jesus in der Armseligkeit des Stalls den Rat, besser: das Angebot macht: „Bring mir die Scherben deines Lebens!“ – Um diese „Scherben“ ging es auch in den Fürbitten, als beispielsweise für die Behebung von Konflikten und Kriegen, der ungelösten Migrationsprobleme und den Umgang mit der Natur gebetet wurde – bringen müssen die Gläubigen ihre „Geschenke“ allerdings selbst.