Opium und gefälschtes Geld bei Kontrolle am Grenztunnel Füssen entdeckt

Bei einer Kontrolle am Grenztunnel Füssen hat die Bundespolizei Opium und Falschgeld entdeckt. Die Ermittlungen laufen.

25.05.2023 | Stand: 13:27 Uhr

Bei einer Kontrolle auf der A7 am Grenztunnel Füssen hat die Bundespolizei am Dienstag Opium und Falschgeld entdeckt. Wie die Beamten mitteilen, kontrollierten sie ein Auto, in dem vier Migranten saßen. Drei von ihnen mussten die Rückfahrt nach Österreich antreten, einer von ihnen befindet sich in Abschiebehaft.

Die 26-jährige Fahrerin konnte bei der Kontrolle nur ein italienisches Dokument vorweisen, das bereits abgelaufen war. Ihr 33-jähriger Beifahrer hatte neben seinem Reisepass einen gültigen italienischen Aufenthaltstitel dabei. Die beiden 24- und 29-jährigen Mitfahrer konnten sich nicht ausweisen.

Kontrolle am Grenztunnel: Polizei entdeckt Drogen und Falschgeld

Als die Beamten das Fahrzeug durchsuchten, fanden sie eine verschlossene Tasche. Der 29-Jährige versuchte, den Schlüssel für die Tasche zu verstecken - vergeblich. In der Tasche befanden sich eine Plastiktüte mit 66 Gramm getrockneten Mohnkapseln und ein gefälschter 20-Euro-Schein. Die Mohnkapseln enthielten Opium.

Laut den Ermittlungen der Bundespolizei hatte der 33-jährige Beifahrer die Fahrt organisiert und dafür eine mindestens dreistellige Summe von einem Unbekannten erhalten. Der 29-jährige Mitfahrer gab an, dass er etwa 14.000 Euro für die Schleusung nach Deutschland bezahlt hatte.

Einer der Mitfahrer befindet sich in Abschiebehaft

Die beiden Mitfahrer erhielten eine Anzeige wegen versuchter illegaler Einreise. Sie befinden sich den Ermittlungen zufolge in Österreich im Asylverfahren. Der 24-Jährige wurde nach Österreich zurückgewiesen. Der 29-Jährige wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt und befindet sich nun in Abschiebehaft.

Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden an die österreichische Polizei überführt.

