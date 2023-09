Grippeimpfung in Füssen: Keine Lieferengpässe in diesem Jahr

Vor der Grippewelle: Die Füssener Hausärzte verfügen im Gegensatz zu früher über ausreichend Impfstoff. Welche Personen sich ab welchem Zeitpunkt impfen lassen sollten.

20.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In den vergangenen Jahren war er oft eine Mangelware: der Grippeimpfstoff. Auch im Füssener Land gab es in der Vergangenheit Zeiten, in denen Ärzte Patienten wegschicken mussten, da es keinen Impfstoff mehr gab. Auch 2022 hatte man mit Lieferengpässen zu kämpfen. In diesem Jahr kann Dr. Christian Stenner Entwarnung geben: Nicht nur er, auch seine Kolleginnen und Kollegen hätten alle ausreichend Impfstoff erhalten, sagt der Sprecher der niedergelassenen Ärzte in Füssen. „Alle Hausarztpraxen sind gerüstet“, ab Oktober könnten die Impfungen anlaufen.

Impfung ab Mitte/Ende Oktober sinnvoll

Mit dem Herbst fängt wieder die Saison der Erkältungen, aber auch der Grippe an. „Die Infektzeit hat jetzt schon begonnen“, sagt Stenner. Warum dann aber mit der Grippeimpfung bis Oktober warten? Ideal sei eine Impfung erst ab Mitte/Ende Oktober. Denn dann habe man auch in den Monaten nach Weihnachten, wenn erfahrungsgemäß die Grippewelle durchs Land rauscht, noch eine gute Schutzwirkung. Sich jetzt schon impfen zu lassen, hält Stenner für verfrüht. In seinen Praxisräumen wird der Mediziner daher einen Impftag am Samstag, 21. Oktober, anbieten.

Wer sich impfen lassen sollte

Und wer soll sich überhaupt impfen lassen? Ältere Menschen und chronisch Kranke, sagt der Füssener Arzt. Auch die Ständige Impfkommission empfiehlt die Grippeimpfung für alle Personen ab 60 Jahren sowie Menschen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens (wie chronische Erkrankungen der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes oder Multiple Sklerose). Geimpft werden sollten im Rahmen eines erhöhten beruflichen Risikos außerdem Personen mit erhöhter Gefährdung (etwa medizinisches Personal) oder Menschen, die in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr arbeiten oder Risikopersonen betreuen, sagt die Stiko.