Großes Finale mit Orchester in der Füssener Christuskirche

Zum Abschluss der Füssener „Vielsaitig“-Tage begeistert dsa Württembergische Kammerorchester Heilbronn zusammen mit zwei Solisten mit Werken von Wunderkindern.

13.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Beeindruckt von einer voll besetzten Christuskirche bezeichnete Peter Neubert, Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Füssen, bei seiner Begrüßung das Konzert des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn als „krönenden Abschluss des Festivals Vielsaitig“. Und das, was der Fangemeinde anschließend geboten wurde, gab ihm absolut recht. Klaviersolist und Festivalleiter Matthias Kirschnereit blickte vor Konzertbeginn auf viele herausragende Veranstaltungen zurück, die erstmals um ein Orchesterkonzert erweitert wurden: „Die Musiker haben sich hier sehr wohl gefühlt.“

Was Schubert mit 19 Jahren komponierte

Auf dem Programm des Abschlusskonzerts standen Werke, die in der Jugendzeit der Komponisten entstanden. Schubert war 19 Jahre alt, als er 1816 sein Konzertrondo für Violine und Orchester schrieb. Es beginnt mit einer ausdrucksstarken langsamen Einleitung, in der Lena Neudauer als Geigensolistin mit dem Orchester wie in einer Arie kommunizierte. Schmissig beginnt das eigentliche Rondo – ein Rundtanz, der von der Sologeige rhythmisch präzise vorgetragen wird. Das ins Ohr gehende und meisterhaft vorgetragene Stück ist eine Entschädigung dafür, dass Schubert nie ein eigenes Violinkonzert geschrieben hat. Neudauer überzeugte mit einer sauberen Intonation und einer großen Klangdichte.

Lebensfreude pur im zweiten Satz

Beim Divertimento KV 136 von Wolfgang Amadeus Mozart legte das Orchester ein erfrischendes Tempo vor. Das 16-jährige Wunderkind schuf eine gefällige Unterhaltungsmusik. Wie aus einem Guss meisterte das Ensemble auch die schwierigsten Passagen, vor allem die offen liegenden Sechzehntelbögen der zweiten Geigen in der Durchführung. Der zweite Satz Andante ist Lebensfreude pur. Ebenso war die virtuose Leistung des Ensembles im schnellen „Presto“ beeindruckend.

Kirschnereit zeigt Fingerfertigkeit

Eine musikalische Rarität ist das frühe zweite Klavierkonzert von Joseph Haydn, das Matthias Kirschnereit mit dem Württembergischen Kammerorchester präsentierte. Der junge Haydn war damals noch Musikdirektor beim Grafen von Morzin in Pilsen. Nach einem langen Orchestervorspiel präsentiert das Klavier das Hauptthema des ersten Satzes. Der Solist zeigte hier einen sehr präzisen Anschlag. Dynamisch abgestuft begleitete das Orchester das Klavier und ließ deswegen bei einigen Passagen nur die vier Stimmführer spielen. Mit gedämpften Saiten beginnt das „Adagio“, das bald auch Einfärbungen in Moll hat. Es ist eine wunderbare Serenade, bei der das Orchester vor allem das Klangbett bildet, über dem der Solist mit vielen Arpeggien und Verzierungen brillieren kann. Im abschließenden „Allegro“ zeigte Kirschnereit große Fingerfertigkeit und verstand es, im Wechselspiel mit dem Orchester in den solistischen Teilen zu brillieren.

Solisten im Dialog: Virtuosität pur

Höhepunkt war das Doppelkonzert für Violine, Klavier und Orchester von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Er war damals 14 Jahre alt und stand noch unter dem Einfluss seines Lehrers Carl Friedrich Zelter. Das Werk entstand für die damals üblichen Sonntagsmusiken im Hause Mendelssohn in Berlin. Felix spielte selbst den Klavierpart. Spannend und dramatisch beginnt der erste Satz in der vom Komponisten geliebten Tonart d-Moll. Beide Solisten spielen sich die Themen gegenseitig zu und treten in einen Dialog – eine virtuose Meisterleistung. Leise und mit gedämpften Saiten erklingt der zweite Satz in einer unglaublichen Spannung, die Neudauer und Kirschnereit übernahmen. Im Finale herrscht Virtuosität pur, die von gespenstischen Tönen abgelöst wird. So klang das Festival mit viel Applaus des begeisterten Publikums aus. Die Zugabe war dem Solistenduo mit dem traumhaften Adagio aus Beethovens Sonate op. 30,1 überlassen.

Lesen Sie auch