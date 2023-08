Großes Geburtstagsfest am Festspielhaus in Füssen für einen König

Vier Tage lang feiert das Festspielhaus Neuschwanstein den bayerischen Monarchen Ludwig II. Der Historische Verein Alt Füssen erinnert am Schwansee mit Geschichten an ihn.

22.08.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Seinen 178. Geburtstag hätte er an diesem Freitag feiern können: Der spätere König Ludwig II. von Bayern, der am 25. August 1845 in Schloss Nymphenburg zur Welt kam. Im Festspielhaus Neuschwanstein wird der Geburtstag Ludwigs jedes Jahr mit einem großen Festwochenende gefeiert. Dieses Jahr fällt sein Ehrentag auf den Freitag – natürlich wird dann abends auf der großen Bühne das Musical „Ludwig2 – Der König kommt zurück“ gezeigt. An vier Tagen wird im und am Festspielhaus des Geburtstags gedacht. Der Historische Verein Alt Füssen wird bei einem Spaziergang am Schwansee an den Monarchen erinnern.

Eine Königsaudienz für Kinder in Füssen

Die große Party am Festspielhaus beginnt bereits am Donnerstag, 24. August, 14 Uhr. Dann gibt es eine Königsaudienz für Kinder – der Eintritt ist frei. Ab Freitag, 25. August, 13 Uhr, und das ganze Wochenende findet im Außenbereich direkt am Ufer des Forggensees findet ein Kunsthandwerkermarkt statt. Kreative und ausgefallene Handwerksstücke werden hier von Fieranten aus Nah und Fern angeboten.

Am Freitagabend ein großes Feuerwerk

Während der viertägigen Feier finden auch immer wieder Aufführungen des Musicals Ludwig2 statt. Im Anschluss an die Freitagsaufführung wird es ein Geburtstagsfeuerwerk auf dem Außengelände geben (Eintritt frei). Das große Feuerwerk zu Ehren des Königs soll den würdigen Abschluss seines Geburtstags bilden.

Natürlich wird am Samstag und Sonntag noch weitergefeiert. Der Kunsthandwerkermarkt im Barockgarten ist bis Sonntagabend geöffnet. Tagsüber finden auf einer kleinen Freilichtbühne Live- Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern des Festspielhauses mit Ausschnitten aus den aktuellen Shows statt, es gibt eine Hüpfburg und Barockpferde für die kleinen Gäste und Glückssuchende können sich am Festspielhaus-Glücksrad versuchen. Neben Ludwig2 ist auf der Bühne das Familienmusical „Die Schöne und das Biest“ an diesem Wochenende zu sehen. Sonntagfrüh lädt der Biergarten zu Blasmusik und Frühschoppen ab 11 Uhr ein.

Wo sich der Historische Verein Alt Füssen trifft

Auch der Historische Verein Alt Füssen will an diesem Wochenende an den Geburtstag von König Ludwig II. erinnern. Er lädt Mitglieder und Interessierte zu einem „Gedächtnis-Spaziergang“ durch den Englischen Garten ein, den Ludwigs Vater Maximilian II. am Schwansee anlegen ließ. Mit Geschichten, die teilweise auf guter lokaler Überlieferung basieren, soll an Ludwig erinnert werden, der hier viele Monate seiner Jugendzeit verbracht hat und der später Hohenschwangau zu seinem Lebensmittelpunkt erwählte. Mit der zu erwartenden Aufnahme von Schloss Neuschwanstein in das Weltkulturerbe wird nach Einschätzung des Vereins „auch die überkommene, irrige Bewertung des Königs und seiner Werke einer objektiven Sichtweise Platz machen“. Der Spaziergang findet am Samstag, 26. August, nur bei trockener Witterung statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Schwansee-Parkplatz.