Grundschulen in Füssen und Umgebung: Gibt es einen „Corona-Effekt“?

Eltern können Kinder unter Voraussetzungen ein Jahr später einschulen. Welche Erfahrungen Grundschulen in Füssen und Umgebung machen.

16.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Grundschulen in der Region spüren keinen „Corona-Effekt“, was die Anmeldezahlen angeht. In Elternkreisen war zuletzt immer wieder zu hören gewesen, dass aktuell besonders viele Eltern von der Möglichkeit gebrauch machten, ihren Nachwuchs noch ein Jahr zurückzustellen. Diese können den Schulstart für Buben und Mädchen, die im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September sechs Jahre alt werden, um ein Jahr aufschieben. Die Rede ist dann von einer Zurückstellung. Die Sorge war, dass es im übernächsten Schuljahr dann zu größeren Jahrgängen komme.

Rektorin Grundschule Füssen: "Das ist nicht mehr als in den Vorjahren"

„Es sind an der Grundschule Füssen-Schwangau insgesamt fünf Anträge auf Zurückstellung eingegangen. Das ist nicht mehr als in den Vorjahren“, teilt Rektorin Martina Mattner-Riegger mit. Auch der Leiter der Grundschule Pfronten, Klaus Wankmiller, kann keine Auffälligkeiten feststellen. Zwar sei die Zahl der Korridorkinder im Vergleich zum Vorjahr gestiegen – diese Entwicklung aber auf die Corona-Situation zu beziehen, sei spekulativ. Eher liege es daran, dass die Zahl der Kinder, die zwischen Juli und September Geburtstag haben, in diesem Jahr höher sei. Vereinzelt könne das natürlich vorkommen, dass Eltern mit Blick auf die Pandemie die Möglichkeit nutzen. Diese Anzahl sei aber gering, vermutet Wankmiller. „Auffällig sind die Zahlen nicht.“

Auch der Direktor der Christoph-von-Schmid-Grundschule Seeg und der Grundschule Lengenwang, Stefan Galonska, kann keinen „Corona-Effekt“ bestätigen. „Wir konnten erfreulicherweise keinen erhöhten Anstieg der Zahlen feststellen“, sagt Galonska mit Blick auf mögliche Rückstellungen.

Und wie schätzt das staatliche Schulamt Ostallgäu/Kaufbeuren die Situation ein? „Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich feststellen, dass die Verschiebung der Schulpflicht auf ein Jahr später deutlich häufiger in Anspruch genommen wird als vor zwei Jahren“, sagt Roth. Ob das an der Corona–Pandemie liegt, lässt sich aber nicht herauslesen. Er betont: Die Aussagekraft der Zahlen sei mit Vorsicht zu genießen, da es den Korridor, dass Eltern die Schulpflicht um ein Jahr verschieben können, erst seit dem Schuljahr 2019/2020 gibt. Auch die Schulleitungen können Kinder zurückstellen.

Entscheidend sind die Erfolgsaussichten

Entscheidend sei dabei, wie die Erfolgsaussichten für die Teilnahme am Unterricht sind. Bezüglich dieser Zurückstellungen „können wir nach derzeitigem Stand keine signifikante Abweichung gegenüber den vergangenen beiden Schuljahren feststellen.“

Ein Blick in den Nachbarlandkreis Oberallgäu zeigt – auch dort gibt es keinen „Corona-Effekt“: Der Schulamtsleiter Herbert Rotter bestätigte, dass der Anteil der Eltern, die ihre Kinder lieber ein Jahr länger in den Kindergarten statt in die Schule schicken, nicht gestiegen sei.

