Grundschulrektorin Elisabeth Deller in Roßhaupten verabschiedet

Seit 2013 leitete Elisabeth Deller die Grundschule Roßhaupten-Rieden. Jetzt geht sie in Ruhestand. Was auf ihre Nachfolgerin an Herausforderungen zukommt.

01.08.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Mit einer kleinen Feier hat die Grundschule Roßhaupten-Rieden ihre Rektorin Elisabeth Deller verabschiedet. Ihre Nachfolge tritt Felicia Eder an. Die Kinder der ersten Klasse aus Rieden hatten ihrer scheidenden Rektorin eine Video-Botschaft geschickt und zählten auf, was sie an Elisabeth Deller schätzten und hatten schon eine Vermutung, was sie tun wird, wenn sie einmal Langeweile hat.

Neue Leiterin für Grundschule in Roßhaupten

„Es gibt nichts, was sie nicht kann“, sagte Schulamtsdirektorin Karin Weikmann über ihre Kollegin. Schon als Kind habe Deller Lehrerin werden wollen und betrachtete ihre eigene Familie als Übungsfeld. 1993 kam sie an die Grundschule Roßhaupten und wurde 2013 mit der Leitung betraut. Weikmann bezeichnete Deller als Megatalent und lobte ihr Pflichtbewusstsein und ihre Einsatzbereitschaft, sodass Körper und Familie manchmal zu kurz kamen. Auch für die Organisation des Unterrichts in zwei Schulhäusern habe sie immer Lösungen gefunden.

Nicht immer einer Meinung gewesen: Elisabeth Deller als Leiterin der Grundschule verabschiedet

Roßhauptens Bürgermeister Thomas Pihusch und sein Riedener Kollege Andreas Haug bedankten sich im Namen der Gemeinden. Pihusch erinnerte an die Sanierung des Schulgebäudes und den Neubau der Aula sowie nicht zuletzt die Probleme während der Corona-Zeit mit vielem Homeschooling. Dass man auch nicht immer einer Meinung war, wollte er nicht verschweigen, sagte aber „im Nachgang verklärt sich vieles zum Guten.“ Hans Ulrich Schneider sagte im Namen der zwei Pfarreien „Vergelt´s Gott“ und von der Hauswirtschaft überreichte Helga Puchele den Roßhauptener Drachen, ein T-Shirt mit dem Logo der Grundschule und ein Album mit Erinnerungen. Auch die Schüler durften sich noch mit einem Solo für Querflöte und einem Sketch verabschieden.

Zum Abschied lobt die Rektorin die pädagogisch wertvollen Kombiklassen

Deller dankte ihrer Familie, den Schülern und besonders der Sekretärin Doris Rauch. Sie freute sich über den tatkräftigen Elternbeirat und die entspannte Zusammenarbeit mit der Mittelschule. Sie zeichnet ein positives Bild der Kombiklassen, die pädagogisch wertvoll sind. Eine künftige Aufgabe wird noch die zentrale Lüftungsanlage im Schulgebäude sein.