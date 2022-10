Grundstücksfragen geklärt: Röfleuter Weg entsteht wie geplant

Zeitweise hatte es nicht mehr so ausgesehen, doch mittlerweile geht es bei der Ortsverbindungsstraße im Pfrontener Norden gut voran. Wo es gehakt hat.

20.10.2022 | Stand: 10:53 Uhr

Jahrelang hatten die Pfrontener auf die überfällige Erneuerung des Röfleuter Wegs gewartet, der die Ortsteile Weißbach und Röfleuten verbindet. Pläne für die Sanierung gibt es bereits seit mittlerweile fast 40 Jahren. Es war der Gemeinde aber lange Zeit nicht gelungen, die für den Ausbau der immer baufälliger werdenden Straße benötigten Grundstücke zu kaufen. Als der Bau dann Mitte Juni dieses Jahres begann, schien endlich alles geklärt. Doch dann tauchte plötzlich wieder ein Problem auf.

Wieder geht es um Grund

Erneut ging es um ein Grundstück. Nach der letzten Umplanung sollte eine Anliegerin plötzlich deutlich mehr Grund abtreten als bis dahin vorgesehen war – und das ungefragt. Die Gemeinde verwies darauf, dass bei solchen Projekten immer eine gewisse Toleranz von 20 Prozent eingeplant sei – und diese in diesem Fall nur relativ geringfügig überschritten worden sei. Mehrere klärende Gespräche zwischen der Betroffenen und Vertretern der Gemeinde waren die Folge, ehe Bürgermeister Alfons Haf am Mittwochnachmittag schließlich bekannt geben konnte: „Es läuft alles wie geplant.“ Das heißt, dass die Straße, die in der vergangenen Woche bereits mit einer Tragschicht versehen wurde, voraussichtlich Anfang Dezember nach einer bis dahin halbjährigen Sperrung wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Radweg geht nicht ganz durch

Die zuletzt strittigen Flächen hatten allerdings nur den Geh- und Radweg betroffen, der die erneuerte Straße von Weißbach nach Röfleuten begleitet. Und der geht ohnehin nicht ganz durch: Am Weißbacher Ende fehlt dazu ein Grundstück. Damit die Radler dort nicht an einer schwer einsehbaren Stelle plötzlich die Fahrbahn überqueren, wird der Weg bereits einige Meter früher auf die Straße gelenkt.

Seit fast 40 Jahren geplant

Die Planung, die nun umgesetzt wird, orientiert sich an einer, die bereits 2011/12 entwickelt wurde, aber damals nicht umgesetzt werden konnte. Erste Planungen für die Erneuerung der Straße hatte es bereits im Jahr 1983 gegeben. Der 680 Meter lange Abschnitt des Röfleuter Wegs erhält nun eine Fahrbahnbreite von etwa 5,50 Metern – er soll schließlich nicht zum Rasen einladen. Daneben entsteht ein 2,50 Meter breiter Geh- und Radweg, was die Verkehrssicherheit deutlich erhöht. Bislang hatten sich Fußgänger und Radfahrer die Fahrbahn des Röfleuter Wegs mit dem motorisierten Verkehr teilen müssen.

Neu gestaltet wird im Zug der Straßensanierung auch der Parkplatz an der Einmündung des Einfängwegs. Er soll dabei 33 Stellplätze erhalten.

Derzeit weite Umwege

Lesen Sie auch

Mobilität Mobil in Nesselwang: Von Mitfahrbänkle bis Online-Plattform

Wegen des Straßenbaus müssen derzeit Verkehrsteilnehmer relativ weite Umwege in Kauf nehmen. Wer etwa von Weißbach nach Röfleuten will, muss durch das Ortszentrum Ried sowie über die Peter- Heel-Straße ausweichen.

Schulbusse nehmen die Kinder und Jugendlichen aus den Ortsteilen Röfleuten und Halten während der Zeit des Straßenbaus an der Haltestelle Peter-Heel-Straße mit. Schülerinnen und Schüler aus Weißbach können unterdessen die Haltestelle Kemptener Straße nutzen. Im Linienverkehr können wegen der Bauarbeiten derzeit mehrere Haltestellen nicht angefahren werden.