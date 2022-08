„Guten Appetit“ statt „Petri Heil“ bei Schwangauer Fischern

Die traditionelle Feier am Dorfweiher ist gut besucht. Einige Gäste richten sogar ihren Urlaubstermin nach ihr aus.

22.08.2022 | Stand: 15:45 Uhr

Wie schon viele Jahren zuvor freuten sich auch in diesem Jahr wieder viele Menschen auf das Fischerfest, zu dem die Schwangauer Fischerfreunde an den Dorfweiher einluden. Und immer wieder kommen auch Urlaubsgäste, die ihren Urlaubstermin extra nach dieser Feier ausrichten. Denn es ist für viele schon etwas Besonderes, frisch geräucherten Fisch genießen zu können.

Geräucherte Forellen haben viele Freunde

Obwohl das Wetter sich am Freitag nicht gerade von seiner besten Seite zeigte, freuten sich viele Besucher des Fischerfestes besonders auf die geräucherten Forellen. Der ehemalige Vorsitzende der Fischerfreunde Dieter Walz hatte sogar Aale vom Bodensee geholt. So hörte man an diesem Abend nicht das gewohnte „Petri Heil!“, sondern „Guten Appetit!“.