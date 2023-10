100 Schülerinnen und Schüler debattieren über Zukunftsthemen

100 junge Menschen aus dem Gymnasium und der Realschule Füssen sprechen über die Demokratie. Sie alle sollen "aktive Player in dieser Demokratie" sein.

Nach rund zwei Stunden äußerte sich Dr. Christian Gsodam schließlich „begeistert von den Debatten“, die er sowie Carmen Schmidle, Carolin-Charlotte Kosel, Peter Leo Dobler, Peter Hempel und Andrea Kristic zuvor mit etwa 100 Schülern des Gymnasiums und der Realschule Füssen in der Aula der früher Oberschule genannten Lehranstalt geführt hatten. Unter dem Motto „Meine Ideen für Europa“ waren die Jugendlichen aus zehnten, elften und zwölften Klassen der Schulen zusammengekommen, um den Vertretern verschiedener Ausschüsse, der Industrie- und Handelskammer Kaufbeuren-Ostallgäu und des Bayerischen Landtags Fragen zu stellen und über die Demokratie zu diskutieren.

Demokratisches Europa erfordere "großes Engagement"

Im Rahmen der Europäischen Zukunftsgespräche 2023, unter welchem Obertitel die Podiumsdiskussion und der Bürgerdialog zudem firmierten, sollte den jungen Menschen unter anderem verdeutlicht werden, dass ein offenes, demokratisches und geeintes Europa „nicht gottgegeben“ sei, sondern „großes Engagement“ erfordere. Damit unterstrich der Leiter des Gymnasiums, Michael Gschnaidner, dass jeder und jede einzelne ein „aktiver Player in dieser Demokratie“ sein solle, wie Gsodam hinzufügte. Dementsprechend habe man jungen Leuten auch mit dem Projekt des heuer ausgerufenen europäischen Jahres der Aus- und Weiterbildung eine Plattform gegeben, „sich Gehör zu verschaffen“, wie die Europaabgeordnete Sabine Verheyen mittels einer Videoschalte betonte.

Vielfalt solle sich in den Regionen wiederfinden

Und während Carmen Schmidle als Vertreterin des Europäischen Ausschusses der Regionen zum Beispiel erklärte, dass „Europa ein Kontinent der Vielfalt, die sich auch in den Regionen wiederfinden muss“ sei, pflichtete ihr Carolin-Charlotte Kosel von der Kontakt- und Informationsstelle des Bayerischen Landtags in Brüssel bei. Kümmere man sich dort doch auch um die regionalen Interessen in Brüssel, wie sie etwa der Unternehmer Dobler als Verteter der IHK Kaufbeuren-Ostallgäu haben könnte, der die Schüler in diesem Zusammenhang denn auch fragte: „Was ist eure Zukunft?“

Was macht eigentlich die Europäische Union für den Klimaschutz?

Bei einer anschließenden kleinen Fragerunde wurde diesbezüglich deutlich, wo die jungen Menschen hauptsächlich der Schuh drückt. Demzufolge erkundigte sich eine Zuhörerin danach, was die Europäische Union (EU) tue, „um den Klimaschutz zu gewährleisten“, wogegen eine andere Schülerin wissen wollte, was die EU unternehme, um „in der Ukraine wieder Frieden herzustellen.“ Auf die Nachfrage eines Jugendlichen, ob es möglich sei, immer stärker aufkommende rechte Parteien „auf EU-Ebene zu bekämpfen“, riet ihm Peter Hempel von der Europäischen Kommission in München, „demokratisch wählen“ zu gehen. Schließlich könne die EU „keine Partei in den Ländern verbieten“, auch wenn er selbst die AfD als „ungemeine Gefahr für die Demokratie“ betrachte.

Demokratie bedeute freie Meinungsäußerung

Als Fazite ausgiebigerer Diskussionen über verschiedene Themenbereiche an fünf Tischen präsentierten die Schüler dann mehrere Feststellungen: Demnach sei an diesem Tag klar herausgearbeitet worden, dass Demokratie unter anderem bedeutet, jeder dürfe seine Meinung sagen, während diese Freiheit aber zugleich bestimmte Grenzen habe. Auf jeden Fall solle man sich „gut informieren und wählen gehen“, wurde im Zuge dessen schließlich ebenfalls betont wie die Erklärung, dass der EU die Verteidigung demokratischer Werte wichtig sei.

