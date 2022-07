Am Buchenberg in Halblech im Ostallgäu ist ein Mann mit seinem Gleitschirm abgestürzt.

15.07.2022 | Stand: 12:40 Uhr

In Halblech im Ostallgäu ist am Mittwochnachmittag ein 55-Jähriger mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Pilot am Landeplatz des Buchenbergs landen. Vermutlich durch einen Flugfehler stürzte der Mann aus etwa vier Metern Höhe auf die Wiese. Der 55-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

