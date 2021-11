Gleitschirmflug endet im Krankenhaus

Am Buchenberg bei Halblech ist ein Gleitschirmpilot kurz nach dem Start zehn Meter abgestürzt. Der 51-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

21.11.2021 | Stand: 15:19 Uhr

Am Samstagnachmittag hat sich am Buchenberg in Halblech ein Gleitschirmunfall ereignet. Dabei verletzte sich der 55-jährige Pilot. Wie die Polizei mitteilt, sackte der Mann kurz nach dem Start ohne Fremdeinwirkung rund 10 Meter in die Tiefe. Die Protektoren seines Gurtzeugs verhinderten beim Aufprall auf den Boden schlimmere Verletzungen.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Dennoch wurde der Mann von der Bergwacht Füssen geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Schirm wurde bei dem Absturz stark beschädigt.

