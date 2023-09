Handwerker und Künstler sollen auf dem Hanfwerke-Areal in Füssen bleiben

Was die Pläne für den Füssener Magnus-Park für die Mieter bedeuten. Und wie lange der Umbau des Industriedenkmals in ein urbanes Quartier dauert.

29.09.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Viele Besucher verfolgten die Stadtratsdebatte über das Hanfwerke-Areal. "Schauen wir mal, was kommt", meinte ein junge Künstler danach. Ihm und anderen Mietern auf dem Areal geht es darum, ob sie auch nach der Umwandlung des Industriedenkmals in ein urbanes Quartier dort bleiben können. "Das produzierende Gewerbe, die Volkshochschule und die Künstler zum Beispiel werden immer bei uns einen Platz haben", versichert Adriana Rehmann. Die Immobilienfachwirtin kümmert sich seit vielen Jahren für die Firma Glass um den Magnus-Park.

Nur keine Lagerflächen mehr

Müssen sich alle Mieter keine Sorgen machen? Fast alle, sagt Rehmann. Denn auf reine Lagerflächen wolle man in Zukunft verzichten. Denn es passe nicht zu einem weitgehend verkehrsfreien urbanen Quartier, wenn 40-Tonner an- und abfahren würden. Ansonsten gelte: "Wir haben unendlich viele Flächen, die jetzt noch nicht erschlossen sind." An die 30.000 Quadramteter Geschossfläche könnten aktuell aufgrund von erheblichen baulichen Mängeln, einer fehlenden Erschließung und einem unzureichenden Brandschutz nicht genutzt werden - das seien 70 Prozent der künftigen Fläche. Daher werde man genügend Platz haben, fast alle jetzigen Mieter und die neuen Nutzungen auf dem Areal unterzubringen.

Apropos Nutzungen. Was sagt man bei der Firma Glass, dass die Stadt Füssen vorerst ein Hotel ausschließt? Sie sei über diese Entscheidung kurzfristgi informiert worden, sagt Rehmann. "Es ist zu akzeptieren." Allerdings gebe es ja noch die Chance, diesen Beschluss mit einem wirklich überzeugenden Hotel-Konzept zu revidieren.

Zehn bis 15 Jahre wird es dauern

Seit 2017 - mit dem damaligen ISEK-Programm - ist Rehmann eingebunden in die Überlegungen zur künftigen Entwicklung des Areals. Dass jetzt der Startschuss für den Bebauungsplan gefallen ist, freut sie. Weniger, dass das Verfahren nach Einschätzung von Bürgermeister Maximilian Eichstetter bis zu eineinhalb Jahren dauern könnte. Es habe im Vorfeld so viele Abstimmungsgespräche mit allen beteiligten Ämtern gegeben, dass sie auf eine kürzere Frist hoffe. Wenn alle Genehmigungen vorliegen und Fördermittel fließen (hier muss die Stadt Füssen noch die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils sicherstellen), könnten die Arbeiten starten. Zehn bis 15 Jahre, so schätzt Rehmann, wird es dauern, bis alle geplanten Arbeiten realisiert sind. Dafür werde man aber ein Quartier zum Arbeiten, zum Wohnen und zum Genießen haben, auf das nachfolgende Generationen stolz sein sollen.