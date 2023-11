Haushalt der Gemeinde Steingaden sieht keine neuen Schulden vor

In Steingaden steigen einige Ausgaben und Steuereinnahmen sinken. Neue Kredite sind aber nicht geplant. Im Vermögenshaushalt stehen 4,3 Millionen Euro weniger.

13.11.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Steingaden sieht für das Jahr 2023 keine Neuverschuldung vor. Das ging aus der jüngsten Gemeinderatssitzung hervor, in der ein Vorbericht für den Haushaltplan dieses Jahres vorgestellt wurde. Steingaden hat knapp 3000 Einwohner. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Ort lag am 31. Dezember 2022 bei 791 Euro. Der bayerische Durchschnittswert für Gemeinden ähnlicher Einwohnerzahl liegt bei 692 Euro.

Gesamthaushaltsvolumen in Steingaden liegt bei 12,9 Millionen Euro

Kämmerer Siegfried Bernert gab den Gemeinderäten einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Für das laufende Jahr liegt der Verwaltungshaushalt (laufende Kosten und Einnahmen) demnach bei rund 7,8 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt (Investitionen) bei etwa 5,1 Millionen Euro. Insgesamt beläuft sich das Haushaltsvolumen der Gemeinde Steingaden damit auf 12,9 Millionen Euro.

Personalkosten in Steingaden steigen vor allem im Bereich Kinderbetreuung

Im Verwaltungshaushalt 2023 seien gegenüber dem Vorjahr geringere Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu erwarten, teilte Bernert mit. Gleichzeitig steigen die Ausgaben. Die größte Steigerung ist bei den Personalkosten zu verzeichnen. Aufgrund von Tariferhöhungen und erhöhtem Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuung steigen sie gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent auf rund 2,17 Millionen Euro im Jahr 2023. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse steigen von 385.654 Euro im Jahr 2022 auf 837.260 Euro im laufenden Jahr an. Die Zuweisungen für den Bereich Schulen betragen insgesamt rund 550.000 Euro (2022: 361.227 Euro). Die Steigerung beruht vor allem auf den höheren Bewirtschaftungskosten für die Grund- und Mittelschule (Strom und Heizkosten) sowie der Personalkostensteigerung beim Schulverbandspersonal. Neu ist die Umlage an den Abwasserzweckverband mit 250.000 Euro für die Behandlung des Abwassers in der Kläranlage Lechbruck.

Zwei große Projekte in Steingaden abgeschlossen

Das Volumen des Vermögenshaushalts reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,3 Millionen Euro auf 5,1 Millionen Euro. Das liegt vor allem am Abschluss des Anschlusses an die Kläranlage Lechbruck, für die im vergangenen Jahr rund 3,1 Millionen Euro angesetzt waren. Auch die Investitionen für Straßenbaumaßnahmen sind nach der Sanierung der Litzaustraße in diesem Haushalt deutlich zurückgegangen.

Für das laufende Jahr sind folgende Investitionen geplant: Die Feuerwehr Urspring bekommt ein neues Feuerwehrfahrzeug für etwa 120.000 Euro. Die Ausgaben für Schulen betragen rund 165.000 Euro. Für Einrichtungen der Jugendhilfe sind 116.500 Euro veranschlagt. Hier sind Kosten für die Erneuerung der Böden in der Kindertagesstätte genauso berücksichtigt, wie die Erneuerung der Schließanlage und die Ausstattung des Waldkindergartens. 70.000 Euro sind für die Planung der Erweiterung der Kindertagesstätte und der Krippe vorgesehen. Für Gemeindestraßen sind Ausgaben von etwa 280.000 Euro im Haushalt eingeplant. Rund eine Million Euro sollen laut Plan die Ausgaben für die Abwasserbeseitigung betragen. Die Kosten für den Breitbandausbau werden mit rund 725.000 Euro angesetzt.

Gemeinderat billigt Haushaltsplan 2023 in Steingaden

Im vorliegenden Haushaltsplan kann keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, allerdings ist auch keine zusätzliche Schuldenaufnahme vorgesehen. Der Gemeinderat genehmigte den Haushaltsplan 2023 sowie den Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2026 einstimmig.

